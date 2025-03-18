Вернулась к 'нормальному ритму': в Польше доложили о стабилизации в поставках военной помощи Украине

В Польше стабилизировалась и вернулась к "нормальному ритму" работа хаба Ряшев-Ясенка. Через него в Украину поступает иностранная военная помощь, в том числе от Соединенных Штатов.

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Об этом на пресс-конференции во вторник, 18 марта, заявил вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он подтвердил, что после недели перерыва вооружение из США снова начало поступать.

"Мы постоянно следим за помощью, которая попадает в Украину через аэропорт в Ряшеве и через POLLOG HUB в Ясенке. Он вернулся к нормальному ритму, эти дела уже на другом уровне, чем это было в течение этой недели приостановки. Также есть полный доступ к разведывательной информации, и мы этому очень рады", – сказал Косиняк-Камыш.

Его пресс-конференция состоялась еще до переговоров главы США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Польский министр заявлял, что его ожидание результатов разговора – "без чрезмерной эйфории".

Косяник-Камиш также добавил, что союзники "коалиции желающих", которые в минувшую субботу провели видеоконференцию по Украине, положительно воспринять результаты украинско-американских переговоров в Джидде (Саудовская Аравия).

"Все лидеры восприняли американо-украинское соглашение как хорошее направление, ведь сегодня США и Украина на одной стороне, а противник – на другой, и сейчас мяч на стороне России", – констатировал министр.

Как писал OBOZ.UA:

– На переговорах с Трампом Путин согласился не на полное прекращение огня, как это предлагала Америка, а только на 30-дневную паузу в атаках по энергетике.

– Кроме того, 19 марта Украина и РФ проведут обмен военнопленными по формуле 175 на 175.

– Путин снова потребовал остановить мобилизацию в Украине и полностью прекратить иностранную военную помощь и предоставление стране разведывательных данных от союзников. Президент Владимир Зеленский назвал это старыми ультиматумами, которые РФ озвучивала еще с начала полномасштабной войны.

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