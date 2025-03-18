Украина и Россия проведут обмен пленными 175 на 175: Кремль по итогам разговора Трампа с Путиным

Украина и Россия проведут обмен военнопленными по формуле 175 на 175. Он запланирован на 19 марта.

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Также государство-агрессор передаст украинской стороне 23 тяжело раненых военнослужащих Сил обороны – мол, это будет "жестом доброй воли". О такой договоренности стало известно вечером во вторник, 18-го числа, после телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Пресс-служба Кремля опубликовала заявление после двухчасовой беседы Трампа и Путина. Россия заявила о "подробном и откровенном обмене мнениями".

Агрессор утверждает, что он "привержен мирному разрешению конфликта". Но РФ потребовала полностью остановить международную военную помощь Украине, обмен разведданными и мобилизацию в стране.

Заявления Кремля касательно полного 30-дневного перемирия довольно расплывчатые. Судя по всему, противник согласился только на остановку ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", – сказано в тексте.

Также РФ заявила, что согласна начать переговоры касательно "режима тишины" в Черном море.

Стороны говорили не только об Украине, но и о ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

Путин и Трамп выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. "Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике", – сообщили в Кремле.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Украина согласна провести с Россией обмен пленными в формате "всех на всех". Об этом неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский.

– Крайний обмен (по состоянию на 18 марта) состоялся 5 февраля 2025 года. Тогда домой вернулись 150 защитников: военные, нацгвардейцы, пограничники, терробороновцы и полицейский.

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