Движение к миру начнется с прекращения огня по энергетической инфраструктуре: Белый дом о переговорах Трампа и Путина

Российская Федерация не согласилась на предложенное Соединенными Штатами полное 30-дневное прекращение огня в Украине. Кремль пока что подтвердил только приостановку атак по энергетике и инфраструктуре.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт вечером 18 марта опубликовала отчет о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Это произошло после того, как соответствующий пресс-релиз выпустил Кремль.

В Вашингтоне заявили: "Лидеры согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по реализации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке".

В Белом доме считают, что РФ, как и США, привержены окончанию войны "прочным миром".

"Кровь и средства, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды их народов.

Этот конфликт никогда не должен был начинаться и должен был быть прекращен давно искренними и добросовестными мирными усилиями", – заявила пресс-служба администрации Трампа.

Полный текст сообщения:

Как писал OBOZ.UA:

– 19 марта Украина и Россия проведут обмен военнопленными по формуле 175 на 175. Также государство-агрессор передаст украинской стороне 23 тяжело раненых воинов Сил обороны.

– Также на переговорах Трампа и Путина Кремль снова потребовал остановить мобилизацию в Украине и полностью прекратить иностранную военную помощь и предоставление разведданных.

– Москва и Вашингтон заявили, что хотят наладить отношения и будут обсуждать взаимовыгодное экономическое сотрудничество.

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