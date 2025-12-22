Вэнс резко раскритиковал помощь США Украине и призвал позаботиться о пенсионерах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично раскритиковал объемы помощи, которую Соединенные Штаты предоставляют Украине. В выступлении он прямо связал социальную политику с вопросом внешней помощи.

Видео дня

Об этом он заявил во время официальной речи, видео которой опубликовал Белый дом на своем YouTube-канале. Чиновник подчеркнул, что средства американских налогоплательщиков должны в первую очередь оставаться в стране. По его словам, финансирование должно работать на нужды граждан США уже сейчас.

"Мы помогаем пожилым американцам с пенсиями, отменяя налоги на выплаты по социальному обеспечению, потому что мы верим в необходимость уважать отца и мать, а не спускать все их деньги в Украину", – сказал Вэнс.

В своей речи вице-президент подчеркнул, что американские деньги должны оставаться внутри страны. Он заявил, что эти ресурсы должны работать на благополучие граждан США, а не направляться за границу.

Вэнс не уточнил конкретных сумм или программ, однако несколько раз возвращался к теме пенсий и социальных выплат. По его словам, государство обязано прежде всего выполнять обещания перед собственными гражданами.

Напомним, в ноябре администрация Дональда Трампа предложила собственный мирный план по завершению войны в Украине. Первоначальная версия документа состояла из 28 пунктов, значительная часть которых, по оценкам Киева, не отвечала украинским интересам и фактически учитывала позицию России, но впоследствии подход был изменен.

Сейчас мирный план США имеет другую структуру. Он предусматривает рамочное соглашение, отдельные гарантии безопасности, а также документ, посвященный восстановлению Украины после завершения войны.

На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что эти договоренности планируют разделить на пять отдельных документов. По его словам, встреча с Трампом состоится тогда, когда Киев будет максимально близок к заключению соглашения с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе обсуждений США предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным пятой статьей НАТО. По словам Зеленского, в случае предоставления таких гарантий страна будет готова отказаться от членства в НАТО.

