Венгрия запретила въезд трем офицерам ВСУ: Сибига оперативно отреагировал

В четверг, 17 июля, глава МИД Андрей Сибига назвал абсурдом решение Будапешта запретить въезд трем украинским чиновникам из-за смерти мобилизованного венгра на Закарпатье. Дипломат подчеркнул, что Киев не потерпит подобного неуважения к своим военным.

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Об этом глава украинского МИД написал в соцсети Х. Андрей Сибига также отметил, что Киев оставляет за собой право на ответ.

"Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять надлежащие меры в ответ", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Будапешт ввел ограничения против трех представителей ВСУ, обвинив их в смерти этнического венгра, который служил в рядах украинской армии.

Детали

На днях МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште Федора Шандора из-за смерти 45-летнего жителя Закарпатья Иосифа Шебештеня, который имел венгерское гражданство. Отмечается, что мужчина мог умереть после того, как представители украинского территориального центра комплектования (ТЦК) якобы избили его железным прутом. Впрочем, никаких убедительных доказательств венгерские власти не предоставили.

В командовании Сухопутных войск ВСУ заявили, что Шебештень был гражданином Украины и был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях. Там утверждают, что 18 июня он самовольно и без оружия покинул расположение воинской части, 24 июня обратился за медицинской помощью в Береговскую больницу, где ему диагностировали острую реакцию на стресс и госпитализировали в региональное учреждение по оказанию психиатрической помощи.

6 июля, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, он умер от тромбоэмболии легочной артерии, тогда как физических повреждений, которые бы свидетельствовали о насилии, на его теле не обнаружили.

В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство требует, чтобы Европейский Союз принял меры против "принудительного призыва" в армию в Украине. Он продолжил произносить манипулятивные комментарии относительно смерти украинского военнослужащего венгерского происхождения Иосифа Шебештеня, которого якобы избили работники ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, МИД Украины отреагировал на заявления венгерских СМИ о смерти украинского военнослужащего венгерского происхождения Иосифа Шебештеня из-за якобы избиения в ТЦК и "насильственной мобилизации". В ведомстве призвали Венгрию не спекулировать на теме мобилизации.

Ранее правительство Венгрии запустило новую "политическую" рекламную кампанию, на которую отреагировали в МИД Украины. По всей стране появились рекламные билборды, где лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками.

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