Орбан требует от ЕС 'принять меры' против принудительной мобилизации в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерское правительство требует, чтобы Европейский Союз принял меры против "принудительного призыва" в армию в Украине. Он продолжил произносить манипулятивные комментарии относительно смерти украинского военнослужащего венгерского происхождения Иосифа Шебештеня, которого якобы избили работники ТЦК.

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Об этом Орбан сказал в интервью YouTube-каналу Magyar Nemzet. Венгерского премьера цитирует провластное издание Origo.

"В стране, находящейся в состоянии войны, недопустимо забить людей до смерти, а если жертвой является гражданин страны-члена ЕС, то Европейский Союз не может молчать", – заявил Орбан.

Премьер-министр Венгрии прибегнул к спекуляции на этой теме, чтобы в очередной раз высказаться против членства Украины в ЕС. Он заявил, что венгерское правительство "стучит в дверь Брюсселя", и требует, чтобы Евросоюз принял меры.

"Нельзя произносить речи о пригодности Украины к членству в Европейском Союзе, а на следующий день хоронить людей, которых забивают до смерти во время принудительного призыва", – сказал Орбан.

Он предложил применить многоэтапный подход в отношении Украины: сначала достичь прекращения огня, а затем заключить экономическое соглашение и договор об ограничении вооружения, после чего одобрить стратегическое соглашение между ЕС и Киевом, но без членства Украины.

Орбан также заговорил об участии России в европейской экономике после такого соглашения.

"Мы должны немедленно договориться с россиянами, после мирного договора или прекращения огня, будет ли Россия участвовать в европейской экономике, например, будут ли поступать оттуда энергия и сырье, и будем ли мы участвовать в их экономике. Мы также должны договориться об ограничении вооружений", – заявил венгерский премьер.

Напомним, что на днях ряд венгерских СМИ, среди которых провластное Mandiner, написали, что жителя Закарпатья с венгерским гражданством Йожефа Шебештьен якобы силой задержали работники ТЦК и избили. А через три недели он умер в больнице.

В Сухопутных войсках отреагировали на эту информацию, заявив, что Шебештьен имел украинский паспорт и его мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина ушел в СЗЧ. А уже через три недели после этого он умер в результате тромбоэмболии легочной артерии, но следов побоев на нем не обнаружили.

Как сообщал OBOZ.UA, МИД Украины отреагировал на заявления венгерских СМИ о смерти украинского военнослужащего венгерского происхождения Иосифа Шебештеня из-за якобы избиения в ТЦК и "насильственной мобилизации". В ведомстве призвали Венгрию не спекулировать на теме мобилизации.

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