В МИД Украины призвали Венгрию не спекулировать на теме мобилизации и дали совет

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявления венгерских СМИ о смерти украинского военнослужащего венгерского происхождения Иосифа Шебештеня из-за якобы избиения в ТЦК и "насильственной мобилизации". Представитель МИД Георгий Тихий назвал эти комментарии манипулятивными и выгодными для российской пропаганды.

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На брифинге 11 июля Тихий напомнил о вчерашнем официальном заявлении командования Сухопутных войск, в котором выражены соболезнования родным погибшего, приведены факты того, что произошло, и подтверждена открытость к прозрачному расследованию всех обстоятельств в рамках законодательства Украины. Он отметил, что эта позиция ВСУ является исчерпывающим ответом на критику со стороны венгерской стороны.

"Мне кажется, что это исчерпывающая реакция на заявления, которые прозвучали с венгерской стороны... Но здесь важно еще кое-что добавить от нас с дипломатической перспективы... Заявления Венгрии являются абсолютно манипулятивными и подыгрывают России и ее пропаганде", – пояснил Тихий.

В этом контексте представитель МИД обратил внимание, что в заявлениях венгерской стороны нигде не упоминается Россия, поэтому может показаться, что в Украине мобилизация существует сама по себе.

"Мы хотели бы, чтобы венгерская сторона вспомнила, в том числе в этих публичных заявлениях, что причиной мобилизации в Украине является российская агрессия против нашего государства, и это нелогично и абсурдно – обходить этот факт", – отметил Тихий. Он отметил, что в условиях постоянной российской угрозы каждый украинец, в том числе и венгерского происхождения, вынужден защищать свои дома, жизнь семьи и суверенитет страны.

Представитель также напомнил, что все индивидуальные случаи мобилизации рассматриваются в рамках действующего законодательства. А попытки использовать их в политических интересах, по его словам, только вредят украинско-венгерским отношениям.

"Мы призываем официальный Будапешт воздержаться от дальнейших спекуляций на этой теме. Если Венгрия действительно обеспокоена судьбой этнических венгров, проживающих в Украине, то целесообразно было бы им сосредоточить усилия на воздействии на Россию, чтобы та прекратила для начала обстрелы, а затем и агрессию", – подчеркнул Тихий.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Венгрии запустило новую "политическую" рекламную кампанию, на которую отреагировали в МИД Украины. По всей стране появились рекламные билборды, где лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками.

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