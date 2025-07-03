У Орбана запустили политическую рекламу с карикатурой на Зеленского и Мадьяра: в МИД Украины отреагировали

Правительство Венгрии запустило новую "политическую" рекламную кампанию. По всей стране появились рекламные билборды, где лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и изображают обоих "марионетками".

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На это обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. По его мнению, такая "политическая реклама" просто бессмысленна.

"Вместо того, чтобы объяснить венгерской общественности, как они испортили экономику, венгерское правительство занято рисованием карикатур с украинским президентом. Выглядит бессмысленно, скучно и неубедительно", – считает украинский дипломат.

Надпись на этих билбордах "похожи как два яйца" не совсем понятна. Но в сети появились видео, которые якобы объясняют смысл этой кампании. На видео говорится, что Мадьяр и Зеленский "похожи как две капли воды", в частности тем, что любят сцену.

"Но у них есть еще кое-что общее – их хозяева. По их просьбе Зеленский втягивает Европу в войну. Венгерский Зеленский выступает за то, чтобы дать Украине присоединиться к ЕС. Оба Зеленских хорошие актеры. Но это не театр, это реальность. В таких ситуациях, как сейчас, нам не нужны клоуны", – говорится в ролике.

Ролик выполнен по всем канонам так называемого "черного пиара", среди прочего в нем не указан заказчик. Однако венгры поняли, кто является заказчиком очернения Зеленского и Мадьяра. Соответственно, в венгерском сегменте сети появились мемы, более логичные, чем вышеприведенные сравнения.

В частности, в мемах на тех же рисунках вместо Зеленского и Мадьяра изображены "похожие как яйца" российский диктатор Владимир Путин и венгерский премьер Виктор Орбан.

Появление такого "черного пиара" не удивительно – лидер партии "Тиса" Мадьяр считается единственным реальным конкурентом Орбану на предстоящих выборах в стране. И, в отличие от премьера, оппозиционер действительно довольно популярен среди венгров.

Как сообщал OBOZ.UA, Петер Мадьяр заявил о провале референдума по вступлению Украины в Европейский Союз, который провели по инициативе Орбана. В нем приняли участие лишь 600 тысяч венгров, подчеркнул политик, тогда как всего в Венгрии проживает более 9,5 миллионов человек.

Когда Орбан решил организовать голосование в Венгрии по поддержке вступления Украины в ЕС, на его идею польский министр иностранных дел Радослав Сикорский отметил, что такое голосование можно провести не только в отношении Украины, но и относительно того, может ли быть "Венгрия Орбана" полноценным членом Евросоюза.

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