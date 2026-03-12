Венгрия вернет Украине инкассаторские авто, но есть 'нюанс': что будет с деньгами

Правительство Венгрии дало согласие на возвращение государственному "Ощадбанку" два арестованных инкассаторских автомобиля. Однако в Будапеште не отдадут деньги и золото, которые перевозили машины.

Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на источники в правоохранительных органах Венгрии. В то же время в каком состоянии транспортные средства, не сообщается.

Что известно

Как заявили следователи Национальной службы налогов и таможни Венгрии, которые отвечают за ход расследования, передача арестованных автомобилей должна была состояться в четверг, 12 марта, утром. Информация о технической исправности автомобилей пока не известна. Кроме того, непонятно,какие повреждения нанесены при вскрытии сейфа, где перевозились средства.

В то же время известно, что все ценные вещи, в частности банкноты и драгоценные металлы, которые были противоправно изъяты из инкассаторских машин, останутся в Венгрии.

Что предшествовало

В четверг, 5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Груз оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что"венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины", причем причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними "до сих пор неизвестны".

В свою очередь налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка", которые были задержаны в пятницу, 6 марта, по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Среди задержанных, как отмечается, был и экс-генерал секртеной службы. Впоследствии их депортировали.

Напомним, в Венгрии прямо заявили, что не собираются возвращать $40 млн, 35 млн евро и 9 кг банковского золота, изъятые у инкассаторской службы Ощадбанка. Украина может получить эти средства только после восстановления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Позицию правительства Виктора Орбана озвучил министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар. Он заявил, что эти украинские активы были захвачены "не случайно" - это был ответ на "блокирование" нефтепровода "Дружба".

"Мы не случайно сделали то, что сделали. Мы не вернем им эти деньги. Деньги пока останутся здесь, мы ждем открытия нефтепровода и новых украинских денежных поставок через Венгрию", – заявил Лазарь.

Как сообщал OBOZ.UA, пророссийская власть Венгрии разрешила изъять и хранить не менее 60 дней наличные и золотые слитки, которые перевозили сотрудники украинского государственного Ощадбанка. Активы будут проверять на происхождение, цель транспортировки и возможные связи с незаконными операциями. Соответствующий документ подписал лично Орбан.

