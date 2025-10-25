Венгрия ищет пути обхода санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", – Орбан

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его страна работает над поиском способа обойти санкции США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". Их Вашингтон ввел, пытаясь заставить Москву пойти на прекращение огня в Украине.

Орбан сообщил, что провел переговоры с венгерской нефтегазовой компанией MOL по поводу санкций. Об этом он сказал в пятницу, 24 октября, передает Reuters.

"Мы работаем над тем, как обойти эту санкцию", – отметил премьер.

Нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии, общая мощность которых составляет 14,2 млн тонн нефти в год, зависят от российской нефти, транспортируемой по трубопроводу "Дружба".

Словацкая дочерняя компания MOL Slovnaft заявила в четверг, что анализирует возможное влияние на свою деятельность санкций США, которые должны вступить в силу в конце ноября.

Стоит отметить, что в прошлом году компания MOL столкнулась с проблемами с поставками, когда Украина ввела санкции против "Лукойла". Компания заключила соглашения о приобретении тех объемов нефти, которые попали под санкции, на границе Беларуси и Украины, чтобы обеспечить бесперебойность поставок.

23 октября Министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Первый заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на ужесточение американских санкций против российской нефтяной отрасли. По его словам, Соединенные Штаты совершили "акт войны против России". Кроме того, в очередном приступе агрессии Медведев пригрозил усилить обстрелы Украины.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление диктатора Владимира Путина, который накануне назвал новые санкции Соединенных Штатов такими, что "не повлияют на экономику России". Американский президент сказал журналистам, что готов "посмотреть на эффект через шесть месяцев", намекнув на неизбежный результат действия ограничений.

Китай выступил против новых санкций США, введенных против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". В Пекине заявили, что такие ограничения "не имеют оснований в международном праве и не были одобрены Советом Безопасности ООН".

Как сообщал OBOZ.UA, Виктор Орбан заявил, что Украина может быть только партнером, а не членом Европейского Союза. В противном случае украинцы якобы развяжут войну в Европе, а также разрушат экономику Венгрии.

