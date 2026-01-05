Жартома кажуть, що жінки розпочинають війну, а чоловіки її закінчують. Але в кожному жарті є доля правди.

Кеті Міллер, дружина заступника глави адміністрації Білого дому Стефана Міллера, опублікувала карту Гренландії, розфарбовану в кольори прапора США.

За 10 годин фото з підписом "скоро" набрало більше 8 мільйонів переглядів.

The Guardian стверджує, що наступними цілями Трампа можуть стати Іран, Куба і Гренландія.

І ось свіжа інформація.

Пентагон розпочав масштабну та приховану перекидку військ через Атлантичний океан.

Зафіксовано прибуття групи важких транспортних літаків C-17A Globemaster III у супроводі заправників KC-135 на авіабазу Рамштайн у Німеччині та військові аеродроми Великої Британії. Джерела впевнені: "однозначно щось затівається", оскільки концентрація авіації та характер маршрутів не схожі на рутинну ротацію контингенту НАТО.

Особливу увагу аналітиків привернув літак, що вилетів з Форт-Кемпбелл (штат Кентуккі). Це база легендарного 160-го авіаційного полку спеціальних операцій (SOAR) "Нічні сталкери". Інсайдери нагадують, що саме ці пілоти забезпечують логістику та підтримку елітного спецназу "Дельта" і, згідно із закритими даними, брали безпосередню участь у зухвалій операції з захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Поява такого "спецборта" в європейському небі означає, що Вашингтон готує чергову точкову силову акцію високого рівня.

Найнесподіваніша деталь, яку додають джерела, стосується кінцевої точки маршруту цієї групи. Згідно з наявними даними, зоною оперативного інтересу американського спецназу стане Гренландія. У будь-якому випадку, активність "мисливців за головами" з Кентуккі в цьому крижаному регіоні виглядає надзвичайно підозріло і явно виходить за рамки стандартних навчань.

Тож Трамп наспівує нову пісеньку?