'Они разрушат нашу экономику': Орбан обвинил ЕС и Украину в развязывании войны

Текущее руководство Венгрии поражает, что Украина может быть только партнером, а не членом Европейского Союза. В противном случае украинцы якобы развяжут войну в Европе, а также разрушат экономику Венгрии.

Именно так венграм объяснял свою политику премьер страны Виктор Орбан во время Марша мира в Будапеште. Как отмечают венгерские издания, акция была организована в лучших традициях Януковича – участников свозили в столицу со всей страны и даже из-за рубежа специально организованными автобусами.

Так называемый Марш мира в центре Будапешта организовали к 69-й годовщине антикоммунистической революции 1956 года. И акцию в духе именно коммунистической риторики превратили в политическую демонстрацию якобы поддержки Орбана.

Что именно сказал Орбан

И хотя акция была посвящена 70 годовщине венгерского восстания, подавляющее большинство речи Орбана лишь косвенно касалась Венгрии, потому что была посвящена Украине.

"Мы хотим, чтобы Украина присоединилась к Евросоюзу и имела стратегическое партнерство. Но мы не хотим и не будем принадлежать ни к одной политической системе союзов с Украиной. Они не могут быть членами наших военных или экономических союзов. Потому что такие члены развяжут войну, выведут наши деньги и разрушат нашу экономику. Партнерство – да, членство – нет", – в частности, сказал Орбан.

И против Украины, и против ЕС

Логика венгерского премьера довольно странная. Обвиняя Украину в том, что она якобы может принести войну, он одновременно обвиняет Европу в том, что именно ЕС уже развязал войну и "поделил Украину", которая, по его словам, перестала быть "суверенной и автономной".

"Война блокирует рост европейской и венгерской экономик. Деньги европейских людей бесконечно текут в Украину, а взамен мы получаем высокие цены на энергоносители, военную инфляцию, национальные экономики, балансирующие на грани краха, и запертые ворота некогда всемирно известных европейских заводов. Пока идет война, в Европе не будет экономического развития", – сказал Орбан.

По его словам, официальная столица ЕС Брюссель является "змеиным гнездом", от которого Венгрия якобы "успешно защищается".

Как сообщал OBOZ.UA, в Венгрии построили дорожную развязку стоимостью почти 1,3 млн евро буквально посреди поля. Дорога должна была вести к железной дороге, но местное правительство заморозило проект, поэтому дорога инфраструктура, средства на которую выделил Европейский Союз, не просто простаивает, но и будет пылиться как минимум до 2027 года. Эта новость взбудоражила сеть. И действительно – очевидно, что коррупция цветет именно в Венгрии, однако в ЕС не берут Украину.

