На 21-летнего парня нардепы и бизнесмены переоформили свои компании: кто он и как стал владельцем бизнес-империи

Александр Литвин
Чем владеет Андрей Пуя

Андрей Пуя из маленького городка Зеньков на Полтавщине официально владеет более 500 компаниями. Сейчас Пуе 21 год, он выпускник местного училище. Если верить реестрам, парень купил сотни компаний, в том числе и у народных депутатов и известных политиков. На самом же деле Пуя – яркий пример фиктивного директора.

Парень за незначительные средства согласился оформить на себя целую бизнес-империю. Абсолютная все компании, принадлежащие Пую, проблемные. Это или фирмы, которые уже прекратили деятельность, или же те, которые фигурируют в уголовных производствах.

О том, кто воспользовался услугами Пуя, читайте в материале OBOZ.UA.

Пуя и его клиенты

По закону перед закрытием компании необходимо пройти налоговую проверку. И к такой проверке готов далеко не весь бизнес, именно поэтому и используют схему с подставными (фиктивными) собственниками. Чаще всего фиктивные директора вроде Андрея могут получать за оформление на себя компании всего несколько тысяч гривен (за каждую).

Они работают через посредников – это либо юристы, которые предоставляют услуги по "слиянию" проблемных активов, либо те, кто создают инфраструктуру для таких юристов .

Имя Андрея Пуя уже фигурирует в 14 судебных делах из-за административных правонарушений в области финансов и предпринимательской деятельности. Компании, которые оформляют на парня, не подают отчетность, не платят налоги, а за это руководитель должен нести ответственность. Также на парня открыли шесть исполнительных производств: потому что штрафы за нарушения он также не платит.

Парень – один из самых популярных фиктивных владельцев. По оценкам YouControl, он входит в десятку крупнейших владельцев юрлиц в Украине.

В частности, услугами Пуя воспользовалась и семья нардепа Роберта Горвата ("Доверие"). В июне 2025-го компанию "МКСН-Украина", которая принадлежала дочери нардепа Агнессе Горват, переписали на Андрея Пуя. После этого фирму переименовали в "Премиум Плантс". Пуя согласился переписать на себя компанию несмотря на то, что она уже несколько лет фигурирует в уголовном производстве.

Нардеп Горват

Как говорится в материалах дела №991/9578/23, НАБУ установило, что Горват, используя подконтрольную "СООО "Континент", завладел государственной землей площадью 323,3 га рыночной стоимостью 123 млн грн. Речь идет о землях на территории Ирлявского сельского совета Ужгородского района Закарпатской области. Ранее эта земля находились в постоянном пользовании ГП "Агропромышленная фирма "Леанка". При этом "СООО "Континент" – основатель компании "Премиум Плантс", которую переписали на 21-летнего парня.

К Андрею Пую обращались и бывшие нардепы. Например, нардеп третьего созыва Петр Устенко в июне 2025-го переписал на парня ООО "Форвард". Компании Устенко работают в сфере производства минеральных вод, недвижимости, строительства, инвестиционной деятельности. Главный актив группы: ООО "Карпатские минеральные воды" – производитель минеральных вод и безалкогольных напитков под ТМ "Карпатская родниковая", "Фруктовая Родниковая", "Соковинка", "Dragon".

Еще один нардеп, который связан с Пуем – Вадим Струневич ("слуга народа"). 25 декабря 2025-го компанию "Затишок-Житлосервис", которая до 2023-го принадлежала Вадиму Струневичу, переписали на фиктивного директора. Бизнес Струневича: консультирование по вопросам коммерческой деятельности, строительство, учебные заведения, а также парк аттракционов в столичном "Гидропарке".

Вадим Струневич

Пую также досталась компания, которая ранее принадлежала депутату Киевоблсовета от "За Майбутнє" Ярославу Москаленко. Основныенаправления деятельности компаний депутата - строительство, недвижимость и транспортировка нефти. Москаленко до марта 2023-го владел компанией "Юрис Либерус", а в ноябре 2025-го фирму оформили на Андрея Пуя и переоформили на "Лейдим".

Наверное, самая влиятельная семья, которая имеет связи с Андреем Пуем, это Гереги, владельцы "Эпицентра". До июня 2022-го компанией "Фаргония" владели Александр и Галина Гереги. А начиная с августа 2025-го – Андрей Пуя.

Как работает теневой рынок

Среди сотен компаний Пуя – значительная часть упоминается в уголовных производствах. Например, ООО "Оилгаз Трейдинг", который ранее принадлежал Илье Маклахову, в апреле 2025-го переоформили на 21-летнего Андрея.

При том компания фигурирует в досудебном расследовании по хищении средств "Укртранснафты". В материалах говорится о том, что должностные лица этого предприятия вместе с должностными лицами ряда предприятий, среди которых ООО "Оилгаз Трейдинг", ООО "Квимзи Инвестмент", ООО "Геотехноком", ООО "АНВ", ООО "НПК "Хоум-Нет", ООО "Алеста", ООО "ВАЛ", ООО "Высоковольтная компания", ООО "Инновационные технологии ЛТД", АО "Институт транспорта нефти" в период с 2020-2023 завладели средствами АО "Укртранснафта" в особо крупных размерах.

Отметим, освободиться от долга компании, защититься от обысков, избавиться от проблемной компании без налоговой проверки – все это можно организовать за 1,5-3 тыс. долларов. Корпоративные юристы обмениваются между собой номерами "специалистов", которые за относительно небольшую плату привезут фиктивного владельца к нотариусу и оформят на него (или на нее) любой проблемный актив. А со сменой собственника можно избавиться и от целой кучи проблем.

Компания меняет директора, главного бухгалтера, юридический адрес и собственника. Конечно, бывшие владельцы от юридической ответственности за свои действия при управлении компанией не освобождаются, но провести выемку документов, обыски в такой компании очень сложно.

Иногда фирмы оформляют на россиян. Например, россиянин Оглы Милорд – один из крупнейших владельцев компаний в Украине. Свои фирмы на него переоформили некоторые действующие и бывшие народные депутаты, известные предприниматели, а еще – организаторы схем. Он, вероятно, один из немногих подставных владельцев, который имеет гражданство РФ и все равно долгое время пользовался спросом среди владельцев бизнеса.

Подробнее о том, кто еще пользовался услугами Андрея Пуя, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA. Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected].

