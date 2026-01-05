На 21-летнего парня нардепы и бизнесмены переоформили свои компании: кто он и как стал владельцем бизнес-империи

Андрей Пуя из маленького городка Зеньков на Полтавщине официально владеет более 500 компаниями. Сейчас Пуе 21 год, он выпускник местного училище. Если верить реестрам, парень купил сотни компаний, в том числе и у народных депутатов и известных политиков. На самом же деле Пуя – яркий пример фиктивного директора.

Парень за незначительные средства согласился оформить на себя целую бизнес-империю. Абсолютная все компании, принадлежащие Пую, проблемные. Это или фирмы, которые уже прекратили деятельность, или же те, которые фигурируют в уголовных производствах.

Пуя и его клиенты

По закону перед закрытием компании необходимо пройти налоговую проверку. И к такой проверке готов далеко не весь бизнес, именно поэтому и используют схему с подставными (фиктивными) собственниками. Чаще всего фиктивные директора вроде Андрея могут получать за оформление на себя компании всего несколько тысяч гривен (за каждую).

Они работают через посредников – это либо юристы, которые предоставляют услуги по "слиянию" проблемных активов, либо те, кто создают инфраструктуру для таких юристов .

Имя Андрея Пуя уже фигурирует в 14 судебных делах из-за административных правонарушений в области финансов и предпринимательской деятельности. Компании, которые оформляют на парня, не подают отчетность, не платят налоги, а за это руководитель должен нести ответственность. Также на парня открыли шесть исполнительных производств: потому что штрафы за нарушения он также не платит.

Парень – один из самых популярных фиктивных владельцев. По оценкам YouControl, он входит в десятку крупнейших владельцев юрлиц в Украине.

В частности, услугами Пуя воспользовалась и семья нардепа Роберта Горвата ("Доверие"). В июне 2025-го компанию "МКСН-Украина", которая принадлежала дочери нардепа Агнессе Горват, переписали на Андрея Пуя. После этого фирму переименовали в "Премиум Плантс". Пуя согласился переписать на себя компанию несмотря на то, что она уже несколько лет фигурирует в уголовном производстве.

Как говорится в материалах дела №991/9578/23, НАБУ установило, что Горват, используя подконтрольную "СООО "Континент", завладел государственной землей площадью 323,3 га рыночной стоимостью 123 млн грн. Речь идет о землях на территории Ирлявского сельского совета Ужгородского района Закарпатской области. Ранее эта земля находились в постоянном пользовании ГП "Агропромышленная фирма "Леанка". При этом "СООО "Континент" – основатель компании "Премиум Плантс", которую переписали на 21-летнего парня.

К Андрею Пую обращались и бывшие нардепы. Например, нардеп третьего созыва Петр Устенко в июне 2025-го переписал на парня ООО "Форвард". Компании Устенко работают в сфере производства минеральных вод, недвижимости, строительства, инвестиционной деятельности. Главный актив группы: ООО "Карпатские минеральные воды" – производитель минеральных вод и безалкогольных напитков под ТМ "Карпатская родниковая", "Фруктовая Родниковая", "Соковинка", "Dragon".

Еще один нардеп, который связан с Пуем – Вадим Струневич ("слуга народа"). 25 декабря 2025-го компанию "Затишок-Житлосервис", которая до 2023-го принадлежала Вадиму Струневичу, переписали на фиктивного директора. Бизнес Струневича: консультирование по вопросам коммерческой деятельности, строительство, учебные заведения, а также парк аттракционов в столичном "Гидропарке".

Пую также досталась компания, которая ранее принадлежала депутату Киевоблсовета от "За Майбутнє" Ярославу Москаленко. Основныенаправления деятельности компаний депутата - строительство, недвижимость и транспортировка нефти. Москаленко до марта 2023-го владел компанией "Юрис Либерус", а в ноябре 2025-го фирму оформили на Андрея Пуя и переоформили на "Лейдим".

Наверное, самая влиятельная семья, которая имеет связи с Андреем Пуем, это Гереги, владельцы "Эпицентра". До июня 2022-го компанией "Фаргония" владели Александр и Галина Гереги. А начиная с августа 2025-го – Андрей Пуя.

Как работает теневой рынок

Среди сотен компаний Пуя – значительная часть упоминается в уголовных производствах. Например, ООО "Оилгаз Трейдинг", который ранее принадлежал Илье Маклахову, в апреле 2025-го переоформили на 21-летнего Андрея.

При том компания фигурирует в досудебном расследовании по хищении средств "Укртранснафты". В материалах говорится о том, что должностные лица этого предприятия вместе с должностными лицами ряда предприятий, среди которых ООО "Оилгаз Трейдинг", ООО "Квимзи Инвестмент", ООО "Геотехноком", ООО "АНВ", ООО "НПК "Хоум-Нет", ООО "Алеста", ООО "ВАЛ", ООО "Высоковольтная компания", ООО "Инновационные технологии ЛТД", АО "Институт транспорта нефти" в период с 2020-2023 завладели средствами АО "Укртранснафта" в особо крупных размерах.

Отметим, освободиться от долга компании, защититься от обысков, избавиться от проблемной компании без налоговой проверки – все это можно организовать за 1,5-3 тыс. долларов. Корпоративные юристы обмениваются между собой номерами "специалистов", которые за относительно небольшую плату привезут фиктивного владельца к нотариусу и оформят на него (или на нее) любой проблемный актив. А со сменой собственника можно избавиться и от целой кучи проблем.

Компания меняет директора, главного бухгалтера, юридический адрес и собственника. Конечно, бывшие владельцы от юридической ответственности за свои действия при управлении компанией не освобождаются, но провести выемку документов, обыски в такой компании очень сложно.

Иногда фирмы оформляют на россиян. Например, россиянин Оглы Милорд – один из крупнейших владельцев компаний в Украине. Свои фирмы на него переоформили некоторые действующие и бывшие народные депутаты, известные предприниматели, а еще – организаторы схем. Он, вероятно, один из немногих подставных владельцев, который имеет гражданство РФ и все равно долгое время пользовался спросом среди владельцев бизнеса.

Подробнее о том, кто еще пользовался услугами Андрея Пуя, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.