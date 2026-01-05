Беглый блогер Волошин оказался в розыске и иронично отреагировал

Скандальный блогер Александр Волошин, который уже длительное время находится за пределами Украины, заявил, что его снова объявили в розыск территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Соответствующее сообщение он получил в приложении "Резерв+".

Об этом Волошин рассказал в InstaStories, где опубликовал скриншот уведомления с текстом:"Вас разыскивает ТЦК и СП". В сообщении также указана причина – "для составления протокола о нарушении правил воинского учета".

На эту информацию блогер отреагировал в ироничной манере. В видео он эмоционально прокомментировал ситуацию, используя нецензурную лексику: "Бл*ть, TikTok листал, и опять – опять в розыске. Только недавно сняли. Что же такое?"

Из формулировки "опять в розыске" следует, что подобные ситуации с Волошиным уже случались ранее и, вероятно, тогда вопрос удавалось решить. При этом сам блогер не сообщал о своем возвращении в Украину для решения этих вопросов. Наоборот, он неоднократно публично подчеркивал, что находится за границей уже длительное время.

По открытым заявлениям самого инфлюенсера, основным местом его проживания является Польша, однако он регулярно путешествует в другие страны. В разные периоды Волошин сообщал о пребывании в Испании, Индонезии и на Бали, где, по его словам, планировал остаться жить.

Отметим, что побег Волошина за границу может закончиться международным розыском. Однако он этого не боится.

"Конечно, я буду бороться до конца за свою волю. Но понимаю – если обстоятельства таковы, что ты не можешь их изменить, то их просто надо принять. Даже в железной клетке можно найти счастье, можно научиться радоваться мелочам", – говорил он в TikTok.

Александр Волошин незаконно покинул Украину в июле 2024 года после громкого скандала, связанного со сбором средств на восстановление детской больницы "Охматдет", пострадавшей в результате российского ракетного обстрела Киева. Тогда блогер объявил благотворительный сбор, однако впоследствии в сети начали появляться многочисленные заявления украинцев о якобы присвоении собранных средств.

На фоне общественного резонанса Волошин удалил свои страницы в социальных сетях, но позже опубликовал видеообращение, в котором заявил, что считает себя жертвой информационной кампании. В том же видео он озвучил собственное видение того, кто, по его мнению, является "предателем" в стране. После этого инфлюенсер покинул Украину.

Впоследствии Волошин неоднократно публично заявлял, что вернется на Родину только при условии изменения политической системы. При этом он отмечал, что его будущие дети будут жить в Европе или Соединенных Штатах Америки. Несмотря на это, уже вскоре после выезда из Украины блогер оказался далеко за ее пределами – в частности, отправился на отдых на Бали, а впоследствии сообщил, что планирует остаться там на постоянной основе, приобретя виллу.

Как писал OBOZ.UA, в сентябре 2025 года Волошин снова был в центре общественного внимания после интервью, в котором в очередной раз объяснял причины своего бегства за границу. Он утверждал, что якобы подвергался преследованиям в Украине и не мог оставаться в стране из соображений безопасности. Также блогер признавался в серьезном ухудшении морального состояния и признавал употребление наркотических веществ в определенный период жизни.

В том же интервью Волошин делал резонансные заявления о якобы давлении со стороны силовых структур и даже предполагал, что его проблемы могли быть связаны с "указаниями сверху". Никаких документальных подтверждений своим словам он не предоставлял. Часть его утверждений впоследствии публично опровергали источники в правоохранительных органах.

