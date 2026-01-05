2025 год был успешным для многих украинских спортсменов. Они выступали на чемпионатах мира, Европы, престижных международных турнирах. Были блестящие победы, о некоторых из них в этом материале.

28-летняя каноистка Людмила Лузан триумфально выступила на чемпионате мира в Милане. Украинка завоевала 4 золотые медали: 2 на каноэ-одиночке на дистанциях 500 и 200 метров, а в паре с Ириной Федорив приходила к финишу первой на каноэ-двойке на этих же дистанциях. В коллекции Людмилу уже 8 золотых медалей завоеванных на чемпионатах мира, 4 – на чемпионатах Европы, а еще 3 олимпийские медали: "серебро" и "бронза", завоеванные в Токио-2020, а также "серебро" Парижа-2024.

27-летний Ризван Талибов стал чемпионом Всемирных игр 2025. Наш каратист в финальной схватке, несмотря на то, что в ходе нее получил серьезную травму, дотерпел до золотого финиша, победив хорвата Анджело Квешича. Спортсмены Украины в китайском Чэнду завоевали 44 медали: 16 золотых, 14 серебряных, 14 бронзовых.

19-летний Алексей Середа впервые стал вице-чемпионом мира. В Сингапуре его прыжок с 10-метровой вышки стал "серебряным". В коллекции Алексея, лидера сборной Украины, уже 3 "серебра" и 2 "бронзы", завоеванных на чемпионатах мира. Ждем "золота", желательно олимпийского.

38-летний Александр Усик – опять абсолютный чемпион, уже третий раз в своей профессиональной карьере и во второй раз в престижном супертяжелом весе. На ринге в Лондоне на стадионе "Уэмбли" уже в пятом раунде боя с 27-летним британцем Даниэлем Дюбуа он одержал победу нокаутом. В итоге украинец стал обладателем всех четырех самых престижных чемпионских поясов – WBA, WBO, WBC и IBF.

18-летний пловец Никита Шеремет стал чемпионом мира по плаванию среди юниоров на дистанции 50 метров вольным стилем. В полуфинальном заплыве украинец повторил юниорский мировой рекорд. Чемпионат проходил в румынском городе Отопени.

Успешно выступала на многих турнирах представительница художественной гимнастики, наша олимпийская надежда Таисия Онофрийчук.

Также порадовали представители "королевы спорта" – легкой атлетики. Успешно выступала на всех этапах "Бриллиантовой лиги" 24-летняя рекордсменка мира по прыжкам в высоту, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих. На чемпионате мира, который проходил в Токио, Ярослава завоевала "бронзу".

В Брюсселе, Силезии, Риме, Цюрихе успешно выступал наш прыгун в высоту, наша олимпийская надежда Украины Олег Дорошук. На командном чемпионате Европы в Будапеште метатель молота Михаил Кохан обновил свой личный рекорд – 80,84 метра. На турнирах сезона-2025 24-летний украинский метатель также выступал успешно.

17-летняя Ангелина Шепель завоевала серебряную медаль в секторе для толкания ядра на юниорском чемпионате Европы, который проходил в Тампере. Ее результат – 15,62 м. В толкании ядра это "серебро" стало первым для наших ребят на юниорских чемпионатах Европы.

Ровесница Ангелины – Ульяна Степанюк – на этом же чемпионате завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров. Ее результат – 11,50 секунд, что стало для неё личным рекордом. "Бронза" Ангелины стала для Украины первой наградой в истории на дистанции 100 метров на юниорском Евро.

21-летний фигурист Кирилл Марсак обеспечил себе путевку на зимнюю Олимпиаду-2026 в мужском одиночном разряде. Он успешно выступил на заключительном квалификационном турнире в Пекине. Марсак будет единственным украинским фигуристом на предстоящей Олимпиаде.

29-летняя Алла Белинская стала чемпионкой мира по вольной борьбе в весовой категории до 72 кг. На этом же чемпионате, который проходил в Загребе, 23-летняя Мария Винник завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 кг.

27-летний боксер Даниил Жасан стал бронзовым призером ЧМ-2025, который прошел в Ливерпуле. Медаль Жасана – единственная для украинских боксеров на данном первенстве.

Я назвал далеко не всех украинских спортсменов – опытных и молодых, – которые успешно выступали в минувшем году. Пусть 2026-й принесет в это сложное время нашим атлетам новые победы на спортивных аренах мира.

Напоследок хочу отметить, что двое из упомянутых спортсменов были удостоены и индивидуального признания по итогам 2025-го. Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины признал Алексея Середу лучшим спортсменом страны, а Людмилу Лузан – лучшей спортсменкой. С чем мы их и поздравляем!