'Пекин очень недоволен': в Китае официально отреагировали на санкции США и ЕС против российских нефтяных компаний

Китай выступил против новых санкций США, введенных против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". В Пекине заявили, что такие ограничения "не имеют оснований в международном праве и не были одобрены Советом Безопасности ООН".

Соответствующее заявление сделал представитель министерства иностранных дел Гуо Цзякунь. Он отметил, что КНР "занимает нейтральную позицию" относительно войны в Украине и воздерживается от осуждения полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

В ответ на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа, что китайский лидер Си Цзиньпин, который якобы "имеет большое влияние" на российского диктатора Путина, мог бы использовать это влияние, представитель министерства иностранных дел КНР вновь заявил, что Пекин не является стороной конфликта. А в усилиях по прекращению войны возможны только "диалог и переговоры" сторон конфликта.

Что предшествовало

Новый пакет стал первым случаем, когда администрация Трампа ввела ограничения против ключевых энергетических игроков России. Аналитики считают этот шаг переломным – до этого президент США избегал санкций, чтобы не усложнять потенциальные мирные переговоры.

Санкции ЕС

Отдельно Гуо Цзякунь раскритиковал санкции, согласованные Европейским Союзом, которые касаются, напомним, китайских компаний. По словам представителя МИД КНР, Пекин "очень недоволен".

"Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его участником. Европейская сторона не имеет права делать безответственные заявления о нормальном обмене и сотрудничестве между китайскими и российскими предприятиями", – пояснил он.

Китайский чиновник призвал Брюссель "прекратить делать проблему из Китая" и пообещал, что Пекин "примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов".

Как сообщал OBOZ.UA, 23 октября Министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

