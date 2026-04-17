'Время истекает': в Еврокомиссии заявили, что в интересах Венгрии как можно быстрее разблокировать €90 млрд для Украины

В Европейской комиссии заявили, что скорейшее решение проблемы с заблокированным кредитом для Украины на 90 миллиардов евро в интересах как Венгрии, так и Европейского Союза. Этот вопрос делегация ЕК обсудит с потенциальными членами нового правительства уже в пятницу, 17 апреля.

Об этом на брифинге в Брюсселе 16 апреля сказала главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью, передает "Укринформ". Представители ЕК прибудут в Будапешт.

По словам Пинью, визит делегации – это прямое подтверждение заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕК начнет работать с новым правительством "как можно раньше по разным темам, и будет много возможностей обсудить позиции нового правительства и двигаться дальше".

Комментируя потенциальные темы обсуждений, она отметила, что "время истекает" по ряду из них, включая кредит для Украины и европейское финансирование для Венгрии.

"В интересах как Венгрии, так и ЕС, чтобы мы достигли прогресса как можно скорее", – подчеркнула Пинью.

Позиция Венгрии

Следующее правительство Венгрии не будет оказывать сопротивления для предоставления Европейским Союзом Украине займа в 90 млрд евро, но присоединяться к финансированию кредита не планирует. В то же время будущий премьер-министр Петер Мадьяр собирается и дальше покупать российскую нефть, а также выступает за отмену санкций против РФ после завершения войны в Украине.

Впоследствии Мадьяр выдвинул ультиматум Украине. Он заявил, что действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен снять свое вето на предоставление Киеву кредита. Но перед этим Украина должна отремонтировать поврежденный трубопровод "Дружба" и восстановить транзит российской нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за препятствий со стороны некоторых стран Европейского Союза первый транш в рамках кредита на 90 млрд евро поступит позже, чем ожидалось. Это решение официально утвердили в Еврокомиссии, хотя конечный срок транзакции по-прежнему это первое полугодие 2026-го.

