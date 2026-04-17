Мадьяр готовится запустить "Дружбу": когда в Венгрию снова потечет нефть по российской "трубе"

Поставки в Венгрию российской нефти по трубопроводу "Дружба" транзитом через Украину могут возобновиться. Новые партии сырья ожидаются уже со следующего месяца.

Об этом 17 апреля сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, ссылаясь главу нефтеперерабатывающей компании MOL Жолта Гернади. Тот сказал, что на следующей неделе посетит Россию, чтобы обсудить поставки нефти, пишет Bloomberg.

"Недостаточно просто перезапустить "Дружбу". Надо также, чтобы в нее поступала нефть", – сказал Мадьяр.

Почему Венгрия не получает нефть

Нефтепровод "Дружба" не работает с 27 января, когда он был поврежден в результате целенаправленного попадания российского беспилотника. После этого Украина прекратила транспортировку сырья.

По словам вице-премьера – министра энергетики Дениса Шмыгаля, из-за горения нефти "труба" была сильно повреждена изнутри, где расположено много датчиков. И хотя снаружи это не видно, запустить нефтепровод было невозможно.

16 марта в переписке с руководством ЕС президент Украины Владимир Зеленский согласился возобновить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" после того, как Европа предложила техническую поддержку для восстановления. Ремонт может продлиться около полутора месяцев.

14 апреля он сообщил, что работы уже находятся на финальной стадии, а сам трубопровод снова начнет функционировать в ближайшие недели. По его словам, восстановление инфраструктуры происходит быстрее, чем ожидалось ранее.

Ситуацию осложняет то, что из-за ситуации вокруг "Дружбы" пока еще действующий премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на предоставление Украине Европейским союзом кредита в 90 млрд евро (хотя его страна и не участвует в финансировании займа). После победы на парламентских выборах его партии "Тиса" Петер Мадьяр выразил надежду, что после того, как Украина отремонтирует поврежденный трубопровод и возобновит транзит российской нефти, Орбан разблокирует кредит.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после восстановления работы "Дружбы" Словакия согласится на принятие 20-го пакета санкций ЕС против России. В Братиславе заявляют, что без этого решения не поддержат новые санкционные ограничения.

