'Нет нефти – нет денег': Орбан продолжает шантажировать Украину 'Дружбой'

Действующий венгерский премьер-министр Виктор Орбан продолжает ставить Украине ультиматумы, связанные с работой нефтепровода "Дружба". Он утверждает, что не разблокирует предоставление кредита на 90 миллиардов евро, пока Киев не возобновит транзит российской нефти в Венгрию.

Такое требование скандальный политик объявил 19 апреля. На своей странице в X (Twitter) он отметил, что украинцы готовы закончить основной ремонт и запустить нефтепровод уже 20-го числа.

"Через Брюссель мы получили от Украины сигнал о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" уже в понедельник при условии, что Венгрия снимет блокаду кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро", – сообщил Орбан.

Ему не понравилось, что Киев упомянул о таком условии. Орбан считает, что первую уступку должны сделать сами украинцы – и только после этого его правительство примет решение по кредиту.

"Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти = нет денег. Как только поставки нефти будут восстановлены, мы больше не будем препятствовать одобрению кредита", – выдал он.

Премьер признал, что Будапешт на самом деле никоим образом не пострадает от того, что другие члены ЕС профинансируют очередной транш средств. "Выплата кредита не накладывает финансового бремени или обязательств на Венгрию", – заявил Орбан.

Когда Виктор Орбан передаст власть Петеру Мадьяру

Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром по результатам выборов, проведенных 12 апреля, получила большинство в Национальной ассамблее Венгрии. Представители "Тисы" займут 141 место (вместо прогнозируемых 138) благодаря поддержке 70,85% избирателей.

Ожидается, что новый парламент Венгрии будет сформирован в начале мая, возможно, 9-го числа. Тогда же Мадьяр может быть избран премьер-министром страны.

– 17 апреля Петер Мадьяр подтвердил, что поставки в Венгрию российской нефти через "Дружбу" могут возобновиться. По его словам, новые партии сырья ожидаются уже со следующего месяца.

– Напомним: нефтепровод "Дружба" не работает с 27 января, когда он был поврежден в результате целенаправленного попадания российского беспилотника.

