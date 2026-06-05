Почему в СССР было мало черных автомобилей: причина неочевидна

Сегодня черный цвет кузова авто вместе с белым и серым является одним из самых популярных. Но во времена СССР все было совсем наоборот – увидеть черную машину на дороге было почти невозможно, а когда она и случалась, все знали, что едет кто-то крайне важный.

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Такой особый статус черный цвет машины приобрел по вполне практической причине. И да, свою роль в этом сыграла плановая советская экономика с ее неизменным дефицитом на все. OBOZ.UA объясняет, что было не так с черными автомобилями в СССР и почему они приобрели такой особый статус.

Массовый поток советских "Жигулей", "Москвичей" и "Запорожцев" отличался яркой, порой даже пестрой палитрой – от бежевых и светло-зеленых до ярко-желтых оттенков. При этом глубокий черный цвет был колоссальным дефицитом. Большинство считает, что причиной тому была исключительно партийная цензура и номенклатурные запреты, но на самом деле главный секрет крылся в технологической плоскости, о которой рядовые водители даже не догадывались.

Главная и самая неочевидная причина нечастого появления черных авто на дорогах заключалась в особенностях конвейерного производства и качества подготовки металла на советских заводах. Дело в том, что черный глянец является самым "капризным" цветом во всем автомобильном спектре. Он работает как зеркало: малейшая неровность кузова, микроскопическая вмятина, огрехи сварки или нарушение геометрии деталей моментально становятся заметными под солнечными лучами.

Советский автопром, ориентированный на перевыполнение планов и массовую штамповку, просто не мог обеспечить ювелирной точности сборки конвейерным методом. Линии штамповки со временем изнашивались, а финишная шлифовка перед покраской не соответствовала мировым стандартам. Чтобы скрыть эти мелкие изъяны, заводские технологи использовали хитрость – окрашивали машины в светлые, пастельные или насыщенные яркие цвета. Белый, огненно-красный, светло-серый или "адриатика" прекрасно преломляли свет и визуально маскировали неровности железа. Выпуск массового черного "Москвича" или "Жигуля" требовал бы радикального переоборудования цехов и колоссальных затрат на контроль качества, на что государство идти не хотело.

Конечно, чисто технические трудности подкреплялись и другими факторами, которые уже косвенно влияли на ситуацию. Прежде всего это жесткая классовая иерархия советского общества. Черный цвет в СССР был безальтернативным символом государственной власти, высокого статуса и спецслужб. На черных "Волгах", "Чайках" и лимузинах "ЗИЛ" передвигалась исключительно партийная номенклатура, дипломаты и руководители крупных предприятий. Появление черной машины в собственности обычного инженера или рабочего считалось "идеологически неуместным", ведь такой автомобиль должен был издалека сигнализировать о статусе пассажира.

Таким образом, советский дефицит черных автомобилей стал результатом компромисса между идеологической маркировкой "свой-чужой" и банальной попыткой заводов скрыть недостатки кузовного железа с помощью ярких красок.

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