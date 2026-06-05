'Никто ничего не должен знать'. 35-летняя Мила Нитич впервые рассказала о потере ребенка и 'страшных' словах врача

35-летняя украинская певица Мила Нитич впервые призналась, что пережила очень болезненное событие – потеряла ребенка. У артистки замерла беременность на третьем месяце, после чего у нее произошел серьезный гормональный сбой, что в свою очередь привело к сильно набору веса.

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Как поделилась знаменитость, о потере ребенка она узнала во время гастролей и находилась в шоковом состоянии. Об этом Мила Нитич рассказала в проекте "По хатах".

Исполнительница откровенно отметила, что сначала вообще не планировала беременность. В тот период она начала активно восстанавливать карьеру и стремительно развивала отношения с тогдашним избранником, поэтому, когда узнала, что носит малыша под сердцем, была несколько озадачена. Однако со временем Мила Нитич полностью приняла свое состояние и искренне хотела стать мамой, но, к сожалению, этого не произошло.

"Я весила 82 килограмма в прошлом году, потому что у меня был очень сильный гормональный сбой на фоне потерянной беременности. На третьем месяце у меня была замершая беременность. Я очень страшно переживала этот период и никому не рассказывала. Я узнала об этом аж через три недели после того, как произошла замершая беременность. Мы делали оперативное вмешательство, поэтому меня прям очень сильно разнесло", – поделилась артистка.

Мила Нитич не знает точной причины трагедии, но предполагает, что на это мог повлиять ее плотный график. Певица гастролировала по странам Европы, после чего вернулась в Украину и имела запланированное выступление в Буковеле. Как вспомнила звезда, она позавтракала в одном из карпатских заведений, пошла отдохнуть и внезапно проснулась с ощущением, что случилось что-то плохое.

"Я подорвалась в какой-то момент, коснулась себя, а у меня ничего не болит, меня не тошнит (до этого у певицы был токсикоз. – Ред.). У меня сразу ощущение, что что-то не так. Я одеваю джинсы, в которые едва влезала неделю назад, а они уже на мне свободны", – рассказала знаменитость.

После этого Мила Нитич быстро поехала в местную больницу. По словам исполнительницы, как только ей начали делать ультразвуковое исследование, она поняла по лицу медработницы, что потеряла ребенка.

"Я хотела ребенка, а тут ты узнаешь эту новость... Честно, это были самые страшные слова, наверное, за всю мою жизнь. Мне тогда говорят: "Слушай, может не будем отрабатывать концерт?". А я такой человек, что когда у меня есть ответственность, я не могу от нее отказаться. Я сказала, что мы отработаем концерт, никто ничего не должен знать", – отметила звезда.

Следующие полгода после потери ребенка были для Милы Нитич самыми сложными. Как вспомнила исполнительница, ей не хотелось никуда ходить и ни с кем общаться.

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