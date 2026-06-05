Миллиард не за горами? Сколько дают призовых на футбольном ЧМ-2026 и может ли это быть проблемой

Деньги, много денег, фуры денег. Именно так можно описать чемпионат мира по футболу 2026 года. ФИФА подняла суммарные призовые до 665 миллионов долларов на всех. Как стало возможным то, что абсолютный аутсайдер турнира заберет больше средств, чем когда-то финалисты? Рассказывает OBOZ.UA.

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Чемпионат мира 2026: рекорды, рекорды, рекорды...

Нынешний ЧМ – первый в истории, где общий фонд приблизился к отметке 665 миллионов долларов; это в полтора раза больше, чем было в Катаре. Такой колоссальный скачок, безусловно, провоцирует расширение турнира, это уже 48, а не 32 команды. ФИФА впервые ввела отдельную обязательную выплату в 1.5 миллиона долларов для каждой ассоциации сугубо на логистику и подготовку команды к расширенному турниру. И это одно из немногих решений организации по средствам, ведь летать придется много. В пределах квартетов стадионы еще хоть как-то комбинировали для удобства, а вот со стадии плей-офф начувайтесь. Вашему вниманию подробные призовые за каждую стадию:

С 2002 по 2010 призовые выросли в десять раз

Представьте себе, что только в начале этого столетия призовой фонд имел лишь 40 миллионов долларов! Да, вам не показалось – сорок миллионов на 32 сборные. Единственный в истории двойной чемпионат мира, который принимали Южная Корея и Япония, стал едва ли не самым бедным по современным меркам: Бразилия, которая взяла пятый титул, получила только 8 млн долларов, Германия – только 5, здесь не было ощутимого финансового преимущества у победителя. Сегодня условный Катар, даже если проиграет все три групповых матча, все равно получит больше, чем тогдашний финалист. Но почему мы тогда не идем в предыдущие годы? Потому что призовые турнира каждый раз росли и, по сравнению с ЧМ-1998 во Франции, фонд увеличился вдвое – с 20 до 40 миллионов долларов. И дальше понеслось.

Германия прыгнула в сторону экономической роскоши: общий призовой фонд вырос более чем в 4 раза и составил 266 млн долл. Там уже было за что играть, итальянский победный кошелек в 2006 году пополнился на 20 миллионов, французский серебряный – на 15. Это была та самая игра имени Зидана, но в истории есть еще одна сторона: призовые спасли многие клубы Серии А от исчезновения, когда страну разорвал громкий коррупционный скандал Кальчополи.

И вот, спустя всего 8 лет, Южная Африка принимает ЧМ, где призовой фонд составил уже 420 млн долларов. В том европейском финале разыгрывали 30 и 24 миллиона соответственно – Испания выиграла и забрала большую сумму, остальную взяли Нидерланды. Безусловно, на рост цифры повлиял и глобальный кризис 2008 года, но с 2010 года ни инфляцию, ни рост выплат уже было не остановить.

Ключевой поворот произошёл в 2014 году

Бразилия принимала ЧМ, где заложили 358 млн долларов призовых. Больше всего забрала Германия, 35 млн, финалисту Аргентине досталось еще 25. Но надо учесть еще и более 200 млн долларов компенсаций – тогда впервые ФИФА начала выплачивать клубам солидные деньги за то, что их ключевые игроки задействованы в сборной и могут травмироваться. Сразу вспоминается Неймар и его страшная травма против Колумбии. ФИФА пришлось выплачивать "Барселоне" фиксированную зарплату на время лечения. Каталонцы за полтора месяца забрали 238 тысяч евро.

ЧМ-18 продолжил историю с клубами, но планку призовых немного повысил. Франция, которая провела драматический финал с Хорватией, выиграла трофей и 38 миллионов, Хорватия забрала 28. Тогда эти деньги для балканцев стали значительным пополнением программы развития своего футбола, ведь это в разы больше годового бюджета собственной федерации.

Катар – в последний раз 32 команды и общий призовой фонд на 440 млн долларов. Больше всего средств забрала Аргентина, победителю выплатили 42 млн. Финалист Франция получила 30 миллионов. Символично, что судьбу 12 миллионов разницы решали точные удары с отметки. Прошлый ЧМ был изнурительным еще и со стороны организаторов, ведь с точки зрения инфраструктуры командам понадобилось потратить аж 200 млрд долларов.

Призовые на ЧМ-26 будут рекордными

Сами деньги не выглядят чем-то фантастическим. Не в последнюю очередь здесь повлияли новые сборные, ведь участников стало 48 вместо 32, поэтому надо вознаградить большее количество участников. Например, за всех, кто не преодолеет группу (16 сборных), придется выложить 144 миллиона. Также не забывайте, что речь о США – рынок больших денег, где билеты продаются по высоким ценам, за что ФИФА нещадно критикуют. Ну и коммерция. Да, украинцам будет неудобно смотреть ночные игры, но увидеть можно больше – их будет 104 вместо 64. Это означает больше проданных телеправ, больше эфирного времени для рекламы и больше спонсорских контрактов.

Окупятся ли расходы?

А теперь время взглянуть на риски. Для финалиста деньги будут большими: тогда Аргентина получила 42 млн долларов, а сейчас бьется за сумму на 8 миллионов больше. Для сравнения, бюджет УАФ на этот год записали как 21 миллион долларов. Если в 2006 Италия призовыми спасла свой топовый футбол, то что дадут огромные 9 миллионов даже для самых бедных участников?

Большие куски футбольного торта им почти не останутся. Ближе к финалу традиционно играют топы, европейские и южноамериканские гранды. Да, новый формат предполагает триумф условной Хорватии, Марокко или Ганы, но повезет очень немногим. То есть инвестиции пойдут в академии, инфраструктуру и маркетинг признанных гегемонов. А развитие футбола для других частей мира снова ложится на плечи ФИФА.

В этом году организаторы подумали о футболистах, им можно будет дольше подышать и попить водички. Но есть и сложные правила по заменам и ускорению темпа игры, в целом новые правила очень требовательны. То есть никакие увеличенные призовые не помогут предотвратить травмы и повреждения игроков, как мы это уже видели на КЧС год назад. Да и о чем будет этот турнир? Мы в финале будем смотреть такой себе Супербоул, а будет ли шоу на других стадиях? Если для аутсайдеров выход дальше означает легкий способ заработать денег, то не спровоцирует ли это слишком закрытый матч, где на кону стоит только финансово выгодный результат?

ЧМ-2026 станет показательным с точки зрения распределения средств. Поэтому мы очень надеемся, что огромные призовые не станут единственной идеей, за которую там играют. Есть много новичков и дебютантов, а также возвращение известных футболистов. Это наша надежда, что в США будут играть за кубок, а не за большие выплаты.