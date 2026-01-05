Венесуэла в обмен на Украину: РФ надеется на сделку с Трампом о разделении планеты на сферы влияния – Reuters

Соединенные Штаты захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и заявили о временном контроле над страной с крупнейшими в мире запасами нефти. Это произошло примерно через восемь месяцев после того, как главарь Кремля Владимир Путин согласовал стратегическое партнерство с Мадуро и называл его близким другом.

Агентство Reuters пишет, что операция США лишила Россию важного союзника в Латинской Америке и потенциально усилила американское влияние на мировом нефтяном рынке. Один из высокопоставленных российских источников на условиях анонимности отметил: "Россия потеряла союзника в Латинской Америке, но если это пример доктрины Монро Дональда Трампа в действии, то и у России есть своя сфера влияния".

Новая геополитика Трампа

В Москве по-разному восприняли действия Вашингтона. Часть российских националистов открыто критикует потерю еще одного партнера, сравнивая скорость американской спецоперации с длительными боевыми действиями РФ в Украине. Но в то же время в Кремле смотрят шире. Там считают, что концентрация США на Западном полушарии может быть выгодной, если Америка надолго увязнет в венесуэльском вопросе.

Российские источники, с которыми общался Reuters, говорят о попытке администрации Трампа возродить доктрину Монро, которая еще в XIX веке провозглашала Западное полушарие зоной влияния США. Сам Трамп не скрывал этого подхода и даже в шутку называл его "Доктриной Донро".

Сферы влияния

По данным Reuters, в Москве операцию США расценили как попытку установить контроль над венесуэльской нефтью. На это, по словам второго российского источника, указывает и сдержанная реакция большинства западных стран, которые публично не осудили действия Вашингтона.

В то же время Путин публично не комментировал захват Мадуро. Министерство иностранных дел РФ призвало США освободить венесуэльского лидера и вернуться к диалогу, ранее называя действия Трампа современным пиратством в Карибском бассейне.

Российские государственные медиа подали операцию как "похищение" президента другой страны и вспомнили захват США панамского лидера Мануэля Норьеги в январе 1990 года. Бывший советник Кремля Сергей Марков в комментарии Reuters заявил, что такие действия показывают отсутствие международного права и доминирование "права силы". Но, по его словам, Россия давно живет в такой реальности.

Председатель комиссии Совета федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков считает, что операция США является прямой реализацией американской стратегии национальной безопасности. Он предупредил о риске возврата к империализму XIX века и задал риторический вопрос, не превратится ли этот триумф в катастрофу.

Для Путина и председателя КНР Си Цзиньпина сосредоточенность США на Западном полушарии выглядит приемлемой. Россия сконцентрирована на войне против Украины, Китай – на вопросе Тайваня. Но националисты в РФ напоминают, что после падения режима Башара Асада в Сирии Москва снова потеряла союзника.

Бывший главарь боевиков Игорь Гиркин, который сейчас находится в тюрьме, заявил, что США в Венесуэле показали, как действует великая держава перед угрозой. Он признал, что Россия, погрязнув в войне против Украины, фактически не способна влиять на события в другом полушарии, тем более рядом с США.

