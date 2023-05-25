Великобритания признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Великобритании признал геноцидом Голодомор в Украине в 1930-х годах. Депутаты Палаты общин британского парламента единогласно поддержали решение.

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Об этом сказано на сайте британского парламента. Как отметила депутат-консерватор Полин Летхэм, которая инициировала заседание, отметила, что это голосование должно стать посланием президенту РФ Владимиру Путину в связи с развязанной им войной в Украине.

"Советский Союз уничтожил миллионы украинцев, насильственно заморив их голодом и принудительным переселением, что напоминает сегодняшний события в Украине. Сталин в 30-е годы, как Путин сегодня, хотел уничтожить украинский народ и украинскую идентичность", – подчеркнула Летхэм.

"Надеюсь, что сегодня, проголосовав за признанием Голодомора геноцидом, мы отправим Путину и всему миру доходчивое послание, что британский парламент поддерживает Украину, и что мы не потерпим военные преступления, прошлые или нынешние", – добавила Летхэм.

Напомним: 23 мая Словения признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Парламент страны принял соответствующую декларацию.

17 мая Сенат Франции (верхняя палата парламента) также признал геноцидом украинского народа искусственно устроенный советской властью Голодомор 1932-1933 годов. За такое решение проголосовали 327 сенаторов.

Ранее спикер парламента Украины Руслан Стефанчук сообщал, что Голодомор признали геноцидом 26 стран мира, 11 из них – за последний год. Много лет Украина добивалась от мира и РФ признания голода начала 1930-х годов геноцидом украинцев.

В свою очередь Москва всегда отвечала, что катастрофический голод в то время поразил якобы не только украинские земли, но и обширные территории юга России и севера Казахстана, а также был вызван повсеместной коллективизацией и изъятием у крестьян продовольствия на ускоренную индустриализацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в марте 2022 года парламент Исландии признал геноцидом искусственно устроенный Голодомор 1932-1933 годов, в результате которого от голода погибли миллионы украинцев. Депутаты Альтинга также четко указали виновников этого ужасного преступления: "тоталитарное правительство в Москве";

– Бельгия в марте также официально признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Голосование состоялось в четверг, 9 марта, текст получил единодушную поддержку – 117 за и 0 против.

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