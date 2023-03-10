Бельгия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа: Зеленский назвал голосование историческим

Палата представителей Бельгии официально признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Голосование состоялось в четверг, 9 марта, текст получил единодушную поддержку, за исключением воздержавшихся представителей "Партии труда Бельгии".

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Об этом сообщает телеканал 7sur7. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал это историческим решением и выразил благодарность стране.

"Прозванная "житницей Европы" за плодородие своих черноземов, Украина потеряла от четырех до восьми миллионов жителей во время великого голода 1932-1933 годов на фоне коллективизации земли, организованной Сталиным для подавления любых националистов и сепаратистов в этой стране, затем советской республике", – говорится в сообщении бельгийского СМИ.

Там напомнили, что Украина уже много лет проводит кампанию за официальное признание Голодомора геноцидом. Несколько парламентов европейских стран признали эти факты геноцидом, а также Европарламент, проголосовав 15 декабря 2022-го.

Посол Украины в Бельгии присутствовал на трибунах в Палате представителей во время голосования. Отмечается, что инициатором резолюции выступил депутат Жорж Даллеман (партия Les Engagés) еще в феврале прошлого года, к нему присоединились члены партий DéFI Jeunes и N-VA.

В январе 2023-го большинство "коалиции Вивальди" представило свою резолюцию, призвав Бельгию сделать политическое признание о Голодоморе. В тексте отмечается, что нужно почтить память жертв этого голода, осуждается текущая манипуляция исторической памятью со стороны российского режима с целью обеспечения собственного выживания, и напоминается о присутствии премьер-министра и министра иностранных дел 26 ноября в Украине в память о Голодоморе.

"Этот текст призван исправить молчание, недосмотр. Именно молчание вокруг этих преступлений позволяет сегодня совершать преступления Путину", – сказал депутат Даллеманд, подчеркнув, что особый отголосок этому историческому факту придала война РФ против Украины.

При этом, пишет СМИ, как и в других международных вопросах, "Партия труда Бельгии" (ПТБ" выделялась среди других. В рамках рассмотрения резолюции комитет Палаты по внешним связям запросил мнения трех экспертов-историков и центра международного права ULB, из которых вытекает отсутствие исторической или правовой определенности в отношении квалификации геноцида, даже если можно говорить о преступление против человечества.

"ПТБ поддерживает идею увековечивания памяти жертв этого голодомора, но выражает сожаление по поводу того, что "эти мнения попираются" и что, в зависимости от текущих событий, понятие геноцида искажается, чтобы установить преемственность между войной, которую Путин ведет в Украине, и действиями советской власти", – говорится в публикации.

Тем не менее голосование состоялось, и президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Бельгию за ее позицию.

"Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо Бельгии за это важное для каждого украинца решение, за этот глубоко символический сегодня шаг", – написал он в Twitter.

Напомним, что Верховная Рада 28 ноября 2006 года приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", которым Голодомор признан геноцидом украинского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2022-го немецкий Бундестаг официально принял резолюцию, признавшую Голодомор геноцидом украинского народа и преступлением против человечества. В документе говорится, что голод 1932-1933 годов был не следствием неурожая, а ответственностью политического руководства СССР во главе с Иосифом Сталиным.

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