Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа: Кулеба поблагодарил за историческое решение

Сенат Франции (верхняя палата парламента) в среду, 17 мая, признал геноцидом украинского народа искусственно устроенный советской властью Голодомор 1932-1933 годов. За такое решение проголосовали 327 сенаторов.

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Об этом говорится на сайте Сената. Как отмечается, автором принятой резолюции является сенатор Франции от партии "Республиканцы" Жоэль Гаррио-Майлам.

"Этим постановлением Сенат предлагает правительству Франции официально признать голодомор, депортацию и истребление, методично организованное советской властью против миллионов украинцев в 1932 и 1933 годах, геноцидом. Также Сенат предлагает правительству Франции публично осудить геноцид, совершенный советскими властями в отношении украинского сельского населения в 1932 и 1933 годах", – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил французов за такое решение. На своем аккаунте в Twitter он отметил, что это голосование является историческим.

"Благодарен французским сенаторам за историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв. Такие преступления никогда не должны повторяться и не должны быть забыты", – заявил глава МИД Украины.

Глава украинского государства Владимир Зеленский в Twitter отметил, что решение Сената Франции о признании Голодомора геноцидом является очередным важным шагом на пути к восстановлению исторической справедливости и увековечению памяти миллионов убитых голодом украинцев.

Отметим, что в марте решение о признании голода 1932-1933 годов в Украине геноцидом приняла нижняя палата французского парламента – Национальная ассамблея.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта парламент Исландии признал геноцидом искусственно устроенный Голодомор 1932-1933 годов, в результате которого от голода погибли миллионы украинцев.

14 декабря 2022 года решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа принял Сенат Чехии, а 30 ноября – немецкий Бундестаг, еще раньше – США, Румыния, Молдова.

15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.