Словения признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинцев

Во вторник, 23 мая, Словения признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Парламент страны принял соответствующую декларацию.

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Об этом сообщил глава Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, пишет телеканал "Рада". Он выразил благодарность словенским парламентариям за важное решение.

"Благодарен словенским парламентариям за принятие декларации, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа и чтит память жертв этого страшного преступления", – отметил глава ВРУ, добавив, что человечество должно помнить этот ужас, чтобы он не повторился в будущем.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также приветствовал решение парламента Словении и выразил благодарность.

Также на событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Благодарен парламентариям из Drzavnizbor за принятие декларации, которая чтит память миллионов жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932-1933 годов. Международная коалиция государств, преданных восстановлению исторической справедливости, и дальше укрепляется. Вместе к правде, а значит, и ответственности!" – подчеркнул Зеленский.

Напомним: 17 мая Сенат Франции также признал геноцидом украинского народа искусственно устроенный советской властью Голодомор 1932-1933 годов. За такое решение проголосовали 327 сенаторов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил французов за такое решение. Он отметил, что это голосование является историческим.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в марте 2023 года парламент Исландии признал геноцидом искусственно устроенный Голодомор 1932-1933 годов, в результате которого от голода погибли миллионы украинцев. Депутаты Альтинга также четко указали виновников этого ужасного преступления: "тоталитарное правительство в Москве";

– также в марте Бельгия официально признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Текст получил единодушную поддержку – 117 за и 0 против, за исключением воздержавшихся представителей Партии труда Бельгии.

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