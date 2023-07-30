'Важный призыв': Зеленский ответил на обращение Папы Римского в РФ

Глава государства Владимир Зеленский поддержал обращение Папы Римского Франциска, сделанное утром 30 июля, в адрес российского руководства. Понтифик призвал Москву возобновить зерновую инициативу в Черном море, и украинский гарант убежден, что мировые лидеры – светские и религиозные – должны последовать его примеру.

Видео дня

Об этом политик написал у себя в Twitter. Зеленский подчеркнул, что Украина есть и будет гарантом продовольственной безопасности мира

"Реакция мировых духовных лидеров на российский ракетный террор и уничтожение украинской аграрной продукции крайне важна, чтобы обезопасить от продовольственного кризиса весь мир, и особенно народы Африки и Азии, наиболее страдающие от угрозы", – написал лидер нации.

Напомним, что после воскресной службы католической церкви Папа обратился к представителям руководства России, назвав их братьями и сестрами. Он призвал возобновить работу зернового коридора, что позволит предотвратить ужасный голод сразу на нескольких континентах, так как жители стран третьего мира "уже вопиют к небу".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля в Кремле заявили, что прекращают действие зернового соглашения с 18 июля, а координационный центр в Стамбуле расформируют.

Тогда Зеленский и ООН объяснили выход России из зернового соглашения. По словам президента Украины, Россия, заявляя о прекращении действия зернового соглашения, срывает свои договоренности, но с Украиной у РФ соглашений не было, поэтому Киев планировал договориться с Турцией и ООН о продлении инициативы.

Значительно поздней Путин выступил с заявлениями о зерновой сделке и войне против Украины. Он указал, что африканские друзья не просят никаких подачек, но при этом признал коммерческий интерес России в срыве зернового соглашения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!