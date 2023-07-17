Россия заявила о прекращении действия зернового соглашения: озвучены требования

В России заявили о прекращении действия зернового соглашения. Такое решение было принято 17 июля.

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Об этом пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил росСМИ. Ранее власти страны-террористки России заявляли о том, что не будут продолжать действие зернового коридора, поскольку ее требования не были выполнены.

"Договоренности по зерновому соглашению фактически прекращены, оно остановлено. Россия немедленно вернется к зерновому соглашению как только его договоренности будут выполнены", – сказал Песков.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сегодня, 17 июля, страна-агрессорка РФ официально сообщила Турции и Украине, секретариат ООН о возражениях против продления зернового соглашения.

Отметим, согласно договоренностям, зерновое соглашение должно было работать до 17 июня включительно. Это значит, что РФ прямо признает, что срывает договоренности.

"Оснований для дальнейшего продолжения "черноморской инициативы", которая заканчивается 17 июля, нет", – говорится в заявлении МИД РФ. При этом российское ведомство цинично добавило, что РФ якобы "прилагает необходимые усилия, чтобы все участвующие в ней суды (соглашении. – Ред.) смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до истечения срока ее действия".

При этом Россия в период месяца блокировала зерновую инициативу. С начала июля из черноморских портов вышло всего 6 судов. Совокупно на них было загружено всего 215 тысяч тонн агропродукции.

С 26 июня оккупанты отказывались проводить инспекции судов, направлявшихся в украинские порты под загрузку. 29 судов, которые должны доставить более 1,4 млн тонн агропродукции для стран Азии и Африки, были заблокированы в территориальных водах Турции.

Повлияет ли на курс доллара в Украине?

Экс-председатель совета Независимой ассоциации банков Украины, экспертка в сфере финансов Елена Коробкова рассказала, что в случае полного прекращения действия зернового коридора в июле украинцам не стоит ожидать ни одной мгновенной девальвации гривны. Однако в таком случае Нацбанку придется увеличить продажу иностранной валюты максимум на $1 млрд в месяц.

"Вынужденная потеря этого экспорта угрожает не только торговому балансу, но и заработкам украинских аграриев, не говоря уже о ВВП в целом и о мировой продовольственной безопасности. В то же время в ближайшей перспективе стабильности гривни это не угрожает", – объяснила Коробкова.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин согласился на продление зернового соглашения об экспорте продовольствия из Украины по Черному морю. Он добавил, что возможное продление соглашения является заслугой Турции и ООН.

Как писал ранее OBOZREVATEL, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что если Россия не согласится продлить его, то столкнется с "огромными дипломатическими потерями".

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