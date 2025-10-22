'Ваш храбрый соотечественник': Сикорский потроллил Сийярто 'Мадяром', который помогает Венгрии избавиться от нефтяной зависимости от РФ

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко ответил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сиярто. Он пожелал, чтобы командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") помог Венгрии избавиться от российской нефти.

Об этом польский министр написал в соцсети X. Он отметил, что Венгрия может перестать финансировать военную машину РФ, а нефть получать будет через Хорватию.

Сикорский заявил, что гордится польским судом, который постановил, что саботаж захватчика не является преступлением.

"Более того, я надеюсь, что ваш храбрый соотечественник, майор "Мадяр", наконец сможет вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию", – написал глава МИД Польши.

Почему возник конфликт между Сикорским и Сийярто

Накануне Сийярто отреагировал на слова Сикорского о том, что Польша может арестовать российского диктатора Владимира Путина, если его самолет будет пролетать над страной.

Сиярто в своей заметке в соцсети X обвинил Сикорского в двойных стандартах – мол, польское правительство, по решению суда, не экстрадировало "террориста", который взорвал "Северный поток-2", но могло бы задержать самолет с Путиным.

"Имеет ли Сикорский ввиду независимый суд, который по приказу премьер-министра Польши Дональда Туска отказался выдать террориста, который взорвал газопровод Северный поток-2?" – написал Сийярто 22 октября.

Венгерский министр назвал "террористом" гражданина Украины Владимира Журавлева, которого польский суд отказался экстрадировать в Германию. Его и еще четырех украинцев, среди которых – Сергей Кузнецов, подозревают в причастности к подрыву трех из четырех веток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в нейтральных водах на дне Балтийского моря в ночь на 26 сентября 2022 года. Оба газопровода на тот момент не работали, но были заполнены техническим газом.

Несмотря на то, что польская прокуратура не будет подавать апелляции на решение Варшавского суда от 17 октября, украинец не может свободно передвигаться по Европе – риск задержания за пределами Польши сохраняется, поскольку Европейский ордер на арест, выданный немецким судом, до сих пор действует.

Сам Журавлев утверждает, что не имеет никакого отношения к диверсии на газопроводе и не совершал никаких преступлений на территории Германии. "Я не взрывал этот Nord Stream", – подчеркнул он.

Польша готова остановить самолет Путина и арестовать его

В связи с возможной встречей президента США Дональда Трампа и Путина в Венгрии, Сикорский заявил, что польский суд может обязать правительство страны задержать самолет с российским диктатором на борту в воздушном пространстве Польши, чтобы передать его Международному уголовному суду.

Ведь в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина за военные преступления, связанные с незаконной депортацией и перемещением населения, в том числе украинских детей, с оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался относительно сообщения о якобы отсрочке встречи президент США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште. Он заявил, что "провоенная политическая элита" и ее СМИ делают все возможное, чтобы этот саммит не состоялся.

