В безопасности только на территории Польши: что известно о перспективах дела украинца, которого обвиняют в подрыве 'Северных потоков'

Польский суд отказался экстрадировать в Германию гражданина Украины Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов"Северный поток". Решение приняли в Варшаве 17 октября, а прокуратура решила не подавать апелляцию. Несмотря на это, украинец не может свободно передвигаться по Европе – риск задержания за пределами Польши сохраняется.

О решении сообщили Укринформу в адвокатской канцелярии, которая представляет интересы Журавлева. Там отметили, что прокуратура приняла аргументы стороны защиты и завершила дело на стадии первой инстанции.

"Мы рады, что аргументы, выдвинутые защитой, и те, что были представлены судом, убедили Окружную прокуратуру в Варшаве завершить дело на стадии первой инстанции", – рассказали юристы.

Правовая ловушка за пределами Польши

Адвокаты отметили, что ситуация Журавлева остается сложной из-за действующего Европейского ордера на арест, выданного немецким судом. Это означает, что безопасно он может чувствовать себя только в Польше.

"Если Владимир выедет, скажем, в Чехию или Словакию, его могут задержать на основании того же ордера", – объяснили в адвокатской канцелярии. Защита уже готовит правовые шаги, чтобы добиться снятия ордера и гарантировать ему свободу передвижения по всему Евросоюзу.

Как развивалось дело

Владимира Журавлева задержали в Польше 30 сентября по европейскому ордеру на арест. По словам его адвоката, он не оказывал сопротивления и не скрывался, считая себя невиновным. Суд после нескольких недель слушаний постановил освободить украинца из-под ареста.

Немецкие следователи установили семерых подозреваемых во взрывах на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Одного из них задержали в Италии, еще одного считали украинским военным, который, вероятно, погиб на фронте. Пятерых граждан Украины, по данным немецкой прокуратуры, подозревают в причастности к диверсии.

Сергея Кузнецова, задержали в Италии через несколько дней после установления личности, еще один, по данным следствия, был украинским военнослужащим и, вероятно, погиб на войне. Задержанный в Италии Сергей Кузнецов во время суда отрицал свою причастность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 18 октября Владимир Журавлев дал интервью польским журналистам. Он рассказал о своем деле, жизни в Польше и хобби, из-за которого, вероятно, и стал объектом подозрений. Журавлев заявил, что не имеет никакого отношения к диверсии на газопроводе и не совершал никаких преступлений на территории Германии. "Я не взрывал этот Nord Stream", – подчеркнул он.

