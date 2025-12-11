В поездах "Укрзалізниці" появится Wi-Fi: в какие вагоны "проведут" интернет

В 2026 году в поездах "Укрзалізниці" появится Wi-Fi. Речь идет о спальных поездах, поскольку сейчас беспроводная связь доступна в поездах класса Интерсити и Интерсити+.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий. Отмечается, что в целом в следующем году планируется продолжить реализацию всех основных направлений развития железнодорожного сектора, в частности:

модернизацию подвижного состава;

расширение международных маршрутов;

цифровизацию сервисов;

повышение безбарьерности;

внедрение евроинтеграционных реформ.

Что именно изменится в 2026 году

Поставка 60 новых вагонов , законтрактованных в 2025 году, и также подписание нового заказа.

, законтрактованных в 2025 году, и также подписание нового заказа. Установка Wi-Fi в спальных поездах.

Масштабирование программы малой механизации – в 2026–2028 годах "Укрзализныця" получит еще более 9 тыс. единиц техники , что позволит полностью обеспечить потребности путевого хозяйства всей сети. Инфраструктурные подразделения получат современные инструменты, необходимые для быстрого, безопасного и устойчивого ремонта инфраструктуры.

, что позволит полностью обеспечить потребности путевого хозяйства всей сети. Инфраструктурные подразделения получат современные инструменты, необходимые для быстрого, безопасного и устойчивого ремонта инфраструктуры. Внедрение механизма государственного заказа на пассажирские перевозки во внутреннем сообщении по модели компенсации разницы между экономически обоснованной себестоимостью перевозок и государственными тарифами. Это станет переходным шагом к внедрению будущей системы PSO (обязательства по предоставлению публичных услуг) в соответствии со стандартами ЕС.

по модели компенсации разницы между экономически обоснованной себестоимостью перевозок и государственными тарифами. Это станет переходным шагом к внедрению будущей системы PSO (обязательства по предоставлению публичных услуг) в соответствии со стандартами ЕС. Строительства евроколеи на направлении Скнилов – Мостиска-II, что должно соединить Львов с европейской железнодорожной сетью.

что должно соединить Львов с европейской железнодорожной сетью. Гармонизация украинского законодательства о железнодорожных перевозках со стандартами ЕС и создание основы для повышения безопасности и эффективности железнодорожных перевозок.

Систему продажи билетов обновят

В Украине обновят систему продажи железнодорожных билетов – она станет похожей на европейскую и позволит пассажирам использовать один билет в разных поездах. Цель руководства железной дороги – обеспечить систему "как в городском транспорте", то есть чтобы пассажиры всегда могли приобрести билет на поезд.

В частности между Киевом и Львовом будет введено тактовое движение. Изменения начнут действовать в новом графике движения на 2026 год, который заработает 14 декабря

"На примере "Киев – Львов" посмотрим. Сейчас практически каждый час есть возможность между Киевом и Львовом соединяться. Почему начинаем с этого маршрута? Потому что это наша транспортная артерия "номер 1"... Утром и вечером – каждый час есть поезд, который соединяет на данном участке и в обратном пути", – добавил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в обновленном графике на 2025-2026 год "Укрзалізниця" планирует расширить сеть международных железнодорожных маршрутов, в т.ч. через хабы на евроколеях (Ужгород, Мукачево, Чоп), а также польские Перемышль и Хелм. Это сделает более удобными поездки в Австрию, Венгрию и Германию. Ходить поезда начнут уже с 14 декабря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!