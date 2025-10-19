'Это мое хобби': украинец, которого подозревают в подрыве газопроводов 'Северный поток', дал интервью. Видео

Владимир Журавлев, которого Германия обвиняет в подрыве газопроводов"Северный поток", дал интервью польским журналистам. Он рассказал о своем деле, жизни в Польше и хобби, из-за которого, вероятно, и стал объектом подозрений.

Видео дня

Интервью обнародовало польское издание TVP INFO. Журавлев заявил, что не имеет никакого отношения к диверсии на газопроводе и не совершал никаких преступлений на территории Германии. "Я не взрывал этот Nord Stream", – подчеркнул он.

Обвинение и позиция адвоката

По словам Владимира, о подозрении он узнал только в 2024 году, когда польские и немецкие правоохранители провели обыск в его доме. Его адвокат во время интервью отметил, что немецкая сторона не предоставила доказательств, подтверждающих участие его подзащитного во взрывах.

Журавлев сейчас работает в Польше в строительной сфере – занимается вентиляцией и кондиционированием. Ныряние , по его словам, это лишь увлечение, которым он занимается уже более десяти лет. "Сначала это было очень на базовом уровне, потом переросло в глубокое ныряние – в пещерах, это для меня интересно", – объяснил он.

Жизнь после переезда

В Польшу Владимир с семьей выехал за три дня до начала полномасштабного вторжения России. Он признает, что ненадолго возвращался в Украину после 24 февраля, но имеет законное право на выезд, ведь воспитывает троих детей и имеет отсрочку от мобилизации.

Адвокат также подчеркнул, что польская сторона не видит оснований для экстрадиции Журавлева в Германию. Польша освободила его после проверки документов и объяснений.

Что известно о подрыве "Северных потоков"

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех веток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были разрушены взрывами в нейтральных водах на дне Балтийского моря.

Оба газопровода на тот момент не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах РФ, Москва, в свою очередь, обвинила "англосаксов" и открестилась от своей причастности.

Немецкие СМИ утверждали, что яхта, которую использовали предполагаемые подрывники, принадлежит гражданам Украины, а один из мужчин, арендовавший яхту, живет в Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву "Северных потоков", президент Владимир Зеленский также отрицал, что мог отдать подобные распоряжения.

Напомним, Польша рассматривала возможность предоставить убежище украинцу Владимиру Журавлеву. Эту идею лично озвучивал вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время частных разговоров с коллегами. Более того, политик не только выражал готовность предоставить убежище, но и предлагал наградить Владимира орденом.

Как писал OBOZ.UA, в конце августа стало известно, что в Италии полиция по ордеру, выданному немецким судом, арестовала украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве трубопровода "Северный поток". Следствие в Германии считает, что он был одним из координаторов операции в сентябре 2022 года, когда группа лиц, использовавшая яхту, заложила взрывчатку на газопроводах в районе острова Борнхольм в Балтийском море.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!