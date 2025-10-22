Саммиту Трампа и Путина быть? Сийярто озвучил собственную версию событий и пожаловался на 'фейки'

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался относительно сообщения о якобы отсрочке встречи президент США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Он заявил, что "провоенная политическая элита" и ее СМИ делают все возможное, чтобы этот саммит не состоялся.

Об этом Сийярто 21 октября написал в соцсети Х. Он утверждает, что с момента объявления о проведении мирного саммита в Будапеште было очевидно, что "многие сделают все возможное, чтобы предотвратить его проведение".

"Провоенная политическая элита и ее СМИ всегда ведут себя так перед событиями, которые могут оказаться решающими между войной и миром. Та же история повторяется почти перед каждым заседанием Европейского совета, перед решениями насчет санкций или Европейского фонда мира. Ничего нового под солнцем", – заявил глава МИД Венгрии.

Он заверил, что на этот раз все будет так же и пока саммит в Будапеште на самом деле не состоится, стоит ожидать "волны утечек информации, фейковых новостей и заявлений, которые утверждают, что его не будет".

Что предшествовало

Издание Reuters со ссылкой на информацию высокопоставленного чиновника Белого дома написало о том, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не планируют встречаться в ближайшее время. Также утверждалось, что не состоится личная встреча государственного секретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Собеседник уточнил, что Рубио и Лавров провели продуктивный звонок, поэтому "дополнительная личная встреча не нужна". The Wall Street Journal пишет, что они продолжат контакты, чтобы разработать план возможной встречи Трампа с Путиным.

Дональд Трамп высказался о возможности своей встречи с Владимиром Путиным. Американский лидер не хочет, чтобы она была напрасной. По словам Трампа, окончательное решение относительно переговоров с Путиным в Венгрии еще не принято.

Отметим, что в Кремле ранее заявили, что перед встречей Путина с Трампом в Будапеште придется сделать много "домашней работы". По словам пресс-секретаря диктатора Дмитрия Пескова, подготовка саммита Россия – США пока не начата полностью и стартует только сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA, высшее военно-политическое руководство Украины, включая президента страны, готово к переговорам с соответствующими должностными лицами страны-агрессора России на любой площадке и в любом формате. В том числе есть готовность к возможной трехсторонней встрече в столице Венгрии Будапеште.

Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. Однако американский президент, который является инициатором саммита в Будапеште, намекал на присутствие на встрече венгерского премьера Виктора Орбана. Президент Украины ставит под сомнение адекватность венгра как медиатора российско-украинского конфликта.

