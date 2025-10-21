'Не можем гарантировать, что не будет принудительно посажен': Сикорский ответил, что грозит самолету Путина в случае пролета над Польшей

Министра иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил, может ли самолет российского диктатора Владимира Путина беспрепятственно пролететь над польским воздушным пространством. Вопрос возник в связи с возможной встречей президента США Дональда Трампа и Путина в Венгрии.

Видео дня

Сикорский в эфире Radiu Rodzina резко высказался относительно возможного путешествия Путина на встречу с Трампом. Он отметил, что правительство не может гарантировать безопасного пролета самолета главы Кремля, ведь ситуация находится под юрисдикцией международного права.

Польского министра спросили, что произойдет, если самолет с Путиным попытается пересечь польское воздушное пространство, на которое наложен запрет для российских воздушных судов.

"Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в трибунал в Гааге", – ответил Сикорский.

Он напомнил, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина еще в 2023 году – по обвинению в военных преступлениях, совершенных против Украины.

ЕС ввел полную бесполетную зону для России

С февраля 2025 года над всей территорией Европейского Союза действует запрет на полеты российских самолетов. Это создает логистические трудности для любых международных поездок представителей Кремля.

Именно поэтому появление Путина на саммите в Будапеште вызывает вопросы относительно маршрута. Министр Сикорский предположил, что полеты из России в Венгрию могли бы осуществляться через Турцию, Черногорию или Сербию, которые не являются членами ЕС и не обязаны соблюдать санкционный режим Евросоюза.

Новость дополняется...