'Был сигнал от Соединенных Штатов': Зеленский расставил точки над 'і' относительно выборов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает проведение выборов в Украине, при условии, если они состоятся легитимно и безопасно. Он отметил, что реагирует на заявления партнеров, в частности США, которые подчеркивают важность завершения войны и избежания каких-либо сомнений в демократических процессах.

Об этом глава государства сообщил, общаясь с прессой. Глава государства отметил, что в США подчеркивают важность завершения войны и недопущении трактовки событий таким образом, будто украинская власть затягивает процесс ради сохранения должностей. Именно поэтому, по словам президента, он поддерживает избирательный процесс, если его можно организовать правовым и безопасным способом.

"Я реагирую на то, что говорят партнеры. Сказал Президент США, что все хотят закончить войну и не может так быть, что украинцы будут растягивать этот момент из-за якобы держания за ту или иную должность. И поэтому я, безусловно, за выборы", – сказал украинский президент.

Зеленский назвал два ключевых условия, которые необходимо проработать перед принятием решения: обеспечение безопасности и соответствующие изменения в законодательство. Он обратился как к международным партнерам, так и к украинскому парламенту с просьбой продемонстрировать, как могут быть реализованы эти требования для проведения выборов в период войны.

"Самое главное – чтобы выборы пришли легитимно. Если возможно со стороны партнеров помочь нам организовать сам процесс выборов безопасно в адекватные сроки, я буду поддерживать. И чтобы это не было просто медийным сигналом от меня, я попросил народных депутатов Украины подготовить подготовить законодательные изменения относительно возможности проведения выборов во время военного положения", – отметил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что вопрос назначения нового главы Офиса Президента пока не является приоритетным. Главное внимание он уделяет мирным переговорам и работе с Соединенными Штатами. В то же время он отметил, что удивлен общественным резонансом вокруг этой темы.

