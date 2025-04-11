В Санкт-Петербурге завершилась встреча Виткоффа с Путиным: первые детали и фото

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Виткофф поздно вечером покинул российский Санкт-Петербург, где у него была встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. В настоящее время Виткофф находится в воздухе, летит в США.

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Об этом сообщают российские пропагандисты. В США пока только подтвердили, что Виткофф действительно находился в РФ на встрече с российским диктатором.

Интересно – пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, подтверждая визит Виткоффа, отмечала, что он в Москве, а не в Санкт-Петербурге. Она также говорила, что американский президент "недоволен обеими сторонами", и Украиной, и РФ, якобы их обоюдным нежеланием прекратить войну.

Путин и Виткофф в пятницу встретились в президентской библиотеке в "Российском фонде прямых инвестиций" в Петербурге. Их сопровождали помощники русского диктатора Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

Глава указанного фонда Дмитриев назвал переговоры с Виткоффом продуктивными.

Встреча Путина и Виткоффа длилась 4,5 часа. В Кремле коротко сообщили, что темой встречи были "аспекты украинского урегулирования".

Никаких других подробностей пока российская и американская стороны не предоставили.

Отметим: США на текущем этапе готовы обсуждать с Россией только один вопрос. Речь идет о прекращении огня в Украине, пока он не будет достигнут, переговоры по другим вопросам не имеют смысла. По крайней мере, так заявляют в Госдепе США.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе этих "переговоров" украинский президент Владимир Зеленский выступил на заседании в формате "Рамштайн". Он рассказал, что говорил с президентом США Дональдом Трампом – Украина "не просто просит", а готова купить дополнительные системы ПВО.

"Самое сильное оружие – единственное, чему можно доверять защиту жизни, имея такого соседа, как Россия. Чтобы украинские дети могли учиться в безопасности просто в школе не онлайн, а офлайн, нормально, как в Америке, как всюду в Европе, и не в таких подземных классах, которые могут дать больше безопасности, но какие нигде не должны быть нормой, а просто в школах. ПВО – это первый приоритет", – отметил он.

Ранее в ISW объяснили, как Россия использует переговоры с США. Москва продолжает под предлогом двустороннего диалога затягивать реальные переговоры по Украине. Это свидетельствует о том, что Кремль остается незаинтересованным в серьезных мирных переговорах по прекращению войны.

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