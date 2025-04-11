'Можно доверять только сильному оружию': Зеленский – о визите в Кривой Рог, защите населения от вражеских атак и обращении к 'Рамштайну'. Видео

Приоритетом для Украины является противовоздушная оборона – дополнительные системы ПВО и ракеты к ним. Именно сильное оружие является тем, чему можно доверять защиту жизней. В то же время необходимо политическое решение, чтобы ПВО работала в Днепре, Кривом Роге, Никополе, Харькове, Сумах, Чернигове, Николаеве, Одессе и других городах и громадах страны.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в пятницу, 11 апреля. В нем он подвел итоги нынешнего визита в Кривой Рог.

"Сегодня – поездка на Днепровщину, в Кривой Рог. Почтил погибших от российского удара, от баллистики, ровно неделю назад. 19 человек убила российская ракета. Девять детей. Сейчас я в укрытии именно в этой школе, в которой три ребенка учились. К сожалению, они погибли. В тот же день была еще и атака "Шахедов" – еще жизнь они тогда унесли. Вечная память", – сказал президент.

Именно из Кривого Рога Зеленский обратился к участникам заседания "Рамштайна", которое проходило в Брюсселе.

"Главное для нас – это противовоздушная оборона, дополнительные системы ПВО, ракеты к ним. Чтобы защищать жизнь людей, защищать наши города. Очень рассчитываем на решение партнеров – нужны системы, они есть в мире, и нужно политическое решение, чтобы ПВО работала, работала здесь, в Украине: Днепр, Кривой Рог, Никополь, Харьков, Сумы, Чернигов, Николаев, Одесса и многие другие наши города и наши громады", – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что говорил об этом с президентом США Дональдом Трампом – Украина "не просто просит", а готова купить дополнительные системы ПВО.

"И именно сильное оружие – единственное, чему можно доверять защиту жизни, имея такого соседа, как Россия. Чтобы украинские дети могли учиться в безопасности просто в школе не онлайн, а офлайн, нормально, как в Америке, как везде в Европе, и не в таких подземных классах, которые могут дать больше безопасности, но какие нигде не должны быть нормой, а просто в школах. ПВО – это первый приоритет. Я благодарю партнеров, которые нам уже помогают", – заявил он.

Кроме того, Зеленский анонсировал существенное новое финансирование систем радиоэлектронной борьбы – "это плюс 540 млн грн". Он добавил, что поручил правительству "принять решение и усилить защиту".

Также уже есть решение относительно дополнительного финансирования для прифронтовых громад, приграничных с Россией и постоянно находящихся под российскими обстрелами, рассказал президент:

"До 10 млн грн на каждую нашу такую громаду – в зависимости от количества людей в громаде. И это будет не одна такая выплата – мы планируем оказать такую регулярную поддержку на первоочередные нужды громад. Чтобы помочь и с укрытиями, и транспортом, и другими решениями для защиты людей".

Зеленский также сообщил, что сегодня провел разговоры с представителями громад Днепровщины, и выразил благодарность "всех, кто с людьми, кто помогает, кто защищает".

Президент рассказал, что посетил и украинских воинов, восстанавливающихся после ранений.

"Благодарен каждому врачу, который спасает наших парней. Благодарен всем, кто помнит: каждый важен, каждый влияет, каждый должен прилагать усилия, чтобы Украина сохраняла силы. Спасибо вам! Слава Украине!" – сказал украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля Германия объявила о создании коалиции РЭБ для поддержки Украины в рамках формата "Рамштайн". Новая инициатива дополнит другие имеющиеся восемь коалиций возможностей. Соглашение было создано совместно с десятью партнерами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!