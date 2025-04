Отвлекают внимание: в ISW объяснили, как Россия использует переговоры с США

Россия продолжает использовать двусторонний диалог с Соединенными Штатами, чтобы затянуть переговоры относительно Украины. Это свидетельствует о том, что Кремль остается незаинтересованным в серьезных мирных переговорах по прекращению войны.

Российские власти продолжают политику по отвлечению внимания Запада. Об этом сообщили в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Американская и российская делегации встретились в Стамбуле 10 апреля, чтобы обсудить завершение "понимания обеспечения стабильности дипломатического банковского обслуживания для двусторонних представительств России и США". Затем в Государственном департаменте США указали, что во время этой встречи их представители вновь выразили обеспокоенность текущей российской политикой, запрещающей посольству США в Москве нанимать местный персонал, что Вашингтон считает препятствием для стабильной работы ведомства и его кадрового обеспечения.

Со своей стороны российский посол в Штатах Александр Дарчиев заявил, что стороны согласовали меры по облегчению передвижения дипломатов и ускорению выдачи дипломатических виз. Также заявил, что российская делегация предоставляет первоочередные обсуждения о возвращении конфискованной российской дипломатической собственности в США.

На этом фоне в росСМИ процитировали спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что МИД России и Госдеп США будут обсуждать только двусторонние отношения, а не Украину.

Так, аналитики отмечают, что Россия продолжает использовать двусторонние переговоры с США для обсуждения вопросов, не связанных с войной в Украине, даже тогда, когда американский лидер Дональд Трамп говорит об усилиях по достижению временного наземного прекращения огня, о котором согласились Вашингтон и Киев.

"Переговоры в Стамбуле свидетельствуют о том, что Россия использует дипломатические отношения с Соединенными Штатами, чтобы отвлечь внимание от войны и скрыть собственную незаинтересованность в продуктивных мирных переговорах", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 апреля США и Россия в Абу-Даби провели обмен заключенными. Москва освободила гражданку РФ и США Ксению Карелину, а Вашингтон – гражданина РФ и Германии Артура Петрова.

В этот же день встреча представителей США и РФ в Стамбуле длилась около пяти часов. Она стала вторым раундом консультаций сторон, первый состоялся 27 февраля.

