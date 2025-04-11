'Трамп четко дал понять': в Госдепартаменте назвали 'единственный пункт', который могут обсуждать делегации США и России

США на текущем этапе готовы обсуждать с Россией только один вопрос. Речь идет о прекращении огня в Украине, пока оно не будет достигнуто, переговоры по другим вопросам не имеют смысла.

Видео дня

Вашингтон сохраняет приверженность дипломатическому пути завершения российско-украинской войны, однако пристально следит за тем, как себя ведет Россия и насколько серьезно она настроена на мир. Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс в ходе пресс-конференции.

Спикер Госдепа назвала российскую агрессию против Украины "настоящей мясорубкой".

"Это мясорубка. И ничего другого не может быть обсуждено для достижения результата, пока не прекратятся стрельба и убийства", – отметила она.

По словам Брюс, президент США и вся его администрация поддерживают дипломатический путь, однако внимательно наблюдают за тем, как продвигается процесс.

"Трамп четко дал понять, что на переговорах с РФ есть только один пункт – прекращение огня", – заявила она.

Брюс отметила, что и президент США, и госсекретарь Марко Рубио публично дали понять российской делегации, что именно стоит на кону.

"Это динамика, которая не будет решена военным путем", — подчеркнула пресс-секретарь Госдепа, добавив, что США "будут внимательно следить за поведением России" и свои выводы относительно того, настроена ли Москва на прекращение кровопролития серьезно, Вашингтон сделает "за несколько недель".

До того же, пока не будет достигнуто прекращение боевых действий, США не видят смысла в переговорах с Россией по каким-либо другим вопросам.

Напомним, ранее в ISW объяснили, как Россия использует переговоры с США. Москва продолжает под предлогом двустороннего диалога затягивать реальные переговоры по Украине. Это свидетельствует о том, что Кремль остается незаинтересованным в серьезных мирных переговорах по прекращению войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!