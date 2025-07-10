В Риме Зеленский проведет дополнительные переговоры с США: какие вопросы обсудят

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал, что в четверг, 10 июля, президент Владимир Зеленский проведет важные встречи в Риме. Он будет иметь дополнительные контакты с представителями американской стороны.

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В центре внимания среди прочего будет санкционная политика. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МИД.

Стороны будут говорить о принятии очередного пакета санкций со стороны США в ближайшее время, отметил Сибига.

Напомним, что 9 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию. В Риме он провел встречу с Папой Римским Львом XIV.

Также Зеленский встретился со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Они, в частности, обсудили поставки оружия и усиление украинской ПВО. Речь шла о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации в Украине.

Президент Украины встретился в Риме со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой. Он назвал их разговор "хорошим и важным". Лидеры стран во время встречи в частности поговорили о давлении на Россию, трибунале в отношении Путина и восстановлении Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса) Майк Джонсон заявил, что он не исключает возможности проведения голосования по законопроекту о санкциях против России. Он отметил, что российскому диктатору надо отправить сообщение.

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