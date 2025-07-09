В Риме состоялась встреча Зеленского со спецпредставителем Трампа Келлогом. Все подробности

Президент Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Кит Келлог в среду, 9 июля, провели встречу в Риме. Также глава украинского государства встретился с президентом Италии Серджио Маттареллой.

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Об этом сообщает "Укринформ". Келлог входит в состав американской делегации, которая будет участвовать в Международной конференции по восстановлению Украины 10-11 июля.

Как отмечается, встреча происходит после того, как президент США Дональд Трамп пообещал передать Украине дополнительное оружие, прежде всего оборонительное, чтобы помочь защититься от атак РФ.

Зеленский также встретился с президентом Италии Серджио Маттареллой в его резиденции в Квиринальском дворце в Риме.

Лидер Италии заявил о твердой и полной поддержке Украины. Приветствуя Зеленского, Маттарелла сказал, что ему "приятно встретиться с вами снова, чтобы подтвердить дружбу, которая связывает Италию и Украину, и полную поддержку нашей страной независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

"С наиболее интенсивной и конкретной близостью наша позиция есть и остается абсолютно твердой. Я также хотел бы выразить восхищение поведением украинского народа, которое укрепляет наше убеждение в полной поддержке вашей страны", – сказал Маттарелла.

Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference, URC) состоится уже в четвертый раз. Предыдущие такие встречи проходили в Лугано (Швейцария), Лондоне (Великобритания) и Берлине (Германия).

В этом году конференцию организуют правительства Украины и Италии при участии Еврокомиссии, международных финансовых институтов, представителей бизнеса, гражданского общества и местных властей.

Основная цель мероприятия – мобилизовать всестороннюю поддержку Украины, в частности путем привлечения частного капитала, восстановления общин и регионов и содействия евроинтеграционным реформам.

По оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины нужно около 500 млрд евро.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 июля Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию, где 10-11 июля будет проходить Конференция по восстановлению Украины.

Глава государства встретился с Папой Римским Львом XIV, также запланирован саммит "коалиции желающих".

Во время встречи Папа Римский сообщил, что готов принять представителей Украины и РФ в Ватикане для мирных переговоров. Зеленский рассказал, что обсудил с главой Католической церкви возвращение в Украину похищенных Россией детей, и заявил, что Москва отвергает предложение встречи в Ватикане.

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