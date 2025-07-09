Зеленский встретился с президентом Италии: обсудили давление на Россию, трибунал по Путину и восстановление Украины. Видео

В среду, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Риме со своим итальянским коллегой Серджио Маттареллой. Он назвал их разговор "хорошим и важным". Лидеры стран, во время встречи, в частности поговорили о давлении на Россию, трибунале по Путину и восстановлении Украины.

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Зеленский отметил, что эта аудиенция подтверждает искреннюю дружбу двумя народами. Президент также поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь.

"Обсудили возвращение украинских детей, которых принудительно вывезли в Россию, евроинтеграцию, санкционное давление на РФ, создание Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Призвал Италию ратифицировать соответствующее соглашение, чтобы трибунал начал работу как можно быстрее", – добавил президент Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил Италию за организацию Международной конференции по вопросам восстановления Украины.

"Итальянский бизнес заинтересован участвовать в реконструкции. Восстановление нашей страны должно стать одновременно ее глубокой трансформацией", – резюмировал проведенную встречу украинский лидер.

Ранее стало известно о том, что президент Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Кит Келлог в среду, 9 июля, провели встречу в Риме.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 июля Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию, где 10-11 июля будет проходить Конференция по восстановлению Украины.

Глава государства встретился с Папой Римским Львом XIV, также запланирован саммит "коалиции желающих".

Во время встречи Папа Римский сообщил, что готов принять представителей Украины и РФ в Ватикане для мирных переговоров. Зеленский рассказал, что обсудил с главой Католической церкви возвращение в Украину похищенных Россией детей, и заявил, что Москва отвергает предложение встречи в Ватикане.

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