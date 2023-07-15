Польша требует ввести очередной запрет на импорт из Украины: какое решение готовят 

Польше будет требовать от ЕС запрета на поставку из Украины замороженных малины и клубники. Польские фермеры не могут конкурировать с украинскими производителями.

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Об этом говорится на сайте польского правительства. Так, Польша будет просить еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса включить замороженную малину и клубнику в т.н. превентивные меры, то есть запрет их импорт из Украины.

"В 2022 году и в первых месяцах 2023-го импорт украинской клубники и замороженной малины в Польшу значительно вырос. Это означает огромные трудности для польских производителей и очень серьезные нарушения рынка. Такой проблемы нет в других странах нашей коалиции. Поэтому Польша решила обратиться к еврокомиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису, чтобы включить замороженную малину и клубнику в т.н. превентивные меры", – говорится в сообщении.

Письмо по этому поводу за подписью министра развития и технологий в ближайшее время будет передано Европейской комиссии. Министр Роберт Телус подчеркнул, что интенсивный диалог между пятью прифронтовыми странами, наиболее пострадавшими от сбоев на рынке в результате увеличения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, является абсолютным приоритетом для Польши.

"Я забочусь о постоянном, регулярном сотрудничестве. Мы должны говорить одним голосом, чтобы защитить интересы наших фермеров и продемонстрировать это единство. Это дает нам силу, тогда наш голос слышат", – подчеркнул министр Телус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз 6 июня официально заявил, что продлевает запрет на импорт некоторых видов продовольствия из Украины в пять стран-членов союза сроком до 15 сентября. Однако одновременно с этим в Еврокомиссии пообещали постепенно отменять ограничения.

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