В минобороны Китая пообещали расширить военную связь с Украиной – Bloomberg

Министр обороны Китая Ли Шанфу в субботу, 3 июня, встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Он предложил украинскому коллеге использовать "все возможные средства" для завершения войны, развязанной Россией.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова. Кроме того, Шанфу пообещал расширить военную связь Пекина с Киевом.

Встреча министров состоялась на полях азиатского саммита безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Они готовы к общению для расширения контактов между украинским и китайским военным руководством. Надеюсь, мы увидим какую-то динамику после встречи", – сказал Гаврилов.

В то же время Китай продолжает позиционировать себя как миротворца в этом конфликте, несмотря на свои тесные политические и экономические связи с Москвой. Ввиду этого украинская сторона во время встречи пыталась углубить понимание Пекином ситуации в Украине.

Отметим, что в Китае заявили, что рассматривают возможность отправки еще одной "миротворческой миссии" для прекращения войны в Украине. Эта идея возникла после того, как первая миссия, возглавляемая спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем, не достигла результатов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СМИ писали, что представитель Китая в Украине Ли Хуэй в своих международных поездках призвал партнеров Киева настоять на сдаче части оккупированных территорий России.

– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не подтвердил эту информацию.

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