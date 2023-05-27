Китай не предлагал отдать России оккупированные территории Украины – Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не подтверждает информацию о том, что представитель Китая в Украине Ли Хуей в своих международных поездках призывал партнеров Киева настоять на сдаче части оккупированных территорий России. Свое убеждение украинский дипломат основывает на заявления коллег из Варшавы, Берлина, Брюсселя и Парижа.

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С такими словами Кулеба обратился к своим подписчикам на стриме, который вел со страницы в Facebook. Чиновник призвал украинцев не верить всем публикациям и новостям, которые появляются в информационном пространстве.

"Когда появилась скандальная статья в The Wall Street Journal, я немедленно связался со своими коллегами в тех столицах, которые Ли Хуей посещал, и ни один не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры даже о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине находятся оккупанты", – подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что внешнеполитическое ведомство постоянно находится в контакте с партнерами из других стран. Таким образом Киеву удаётся быть в курсе и вовремя пресекать любые дискуссии, которые общество может расценивать как "зраду".

Напомним, что что аналитики западной прессы поставили под сомнение способность Китая выступать в качестве честного посредника в любых переговорах, учитывая, насколько тесно он связан с Москвой. Чиновники заявили, что не считают возможным достижение мира до тех пор, пока российские войска не будут выведены из Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 11-й пакет санкций Евросоюза будет содержать ограничения против ряда компаний по всему миру, которые помогают Москве уклоняться от санкций. В том числе против тех, которые зарегистрированы в Китае.

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