В Китае заговорили еще об одной 'миротворческой' миссии по прекращению войны в Украине

В Китае заявили, что рассматривают возможность отправки еще одной "миротворческой миссии" по прекращению войны в Украине. Эта идея возникла после того, как первая миссия, возглавляемая спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем, не достигла результатов.

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Об этом заявил сам Ли Хуэй в ходе пресс-конференции, пишет Reuters. Спецпредставитель КНР также опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения, что он выступил за прекращение огня и оставление за РФ оккупированных ею территорий Украины.

"Посол Китая, который в прошлом месяце совершил поездку по европейским столицам с целью содействия мирным переговорам по Украине, заявил в пятницу, что Пекин рассматривает возможность еще одной миссии, признав, что его поездка может не дать немедленных результатов. На пресс-конференции Ли Хуэй опроверг сообщения СМИ о том, что он выступает за прекращение огня, в результате которого союзник КНР Россия оставит за собой оккупированную ею часть Украины, и заявил, что Пекин "сделает все", чтобы ослабить напряженность", – пишет издание.

Ли Хуэй также отметил, что в поиске точек соприкосновения между воюющими сторонами есть большие препятствия.

"Мы чувствовали, что существует большой разрыв между позициями обеих сторон… Привлечение всех сторон к переговорам сейчас все равно столкнется со множеством трудностей", — заявил спецпредставитель КНР.

По его словам, Китай может отправить еще одну "миротворческую миссию". В какие страны может прибыть китайская делегация в ходе следующего "турне", он не уточнил.

"Китай готов активно рассмотреть вопрос о направлении еще одной делегации в соответствующие страны для участия в диалоге по урегулированию украинского кризиса", – заявил Ли Хуэй.

Ранее спецпредставитель КНР совершил 12-дневную поездку с посещением Киева, Варшавы, Парижа, Берлина, Брюсселя и Москвы. Так, заявляли в Пекине, Китай искал "точки соприкосновения для возможного политического урегулирования".

"Риск эскалации российско-украинской войны по-прежнему высок", – отметил Ли Хуэй.

Он призвал "все стороны" принять конкретные меры для "охлаждения ситуации" и обеспечения безопасности ядерных объектов.

"Пока это способствует смягчению ситуации, Китай готов на все", – сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что в Китае призвали Запад не поставлять Украине оружие, чтобы "прекратить войну". Специальный представитель Китая по Евразии Ли Хуэй считает, что, если западные партнеры прекратят поддерживать Украину, появятся возможности для начала мирных переговоров между Украиной и РФ.

Ли Хуэй также заявил, что государство-агрессор и страна, ставшая жертвой нападения, "не закрыли дверь для переговоров".