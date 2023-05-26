Китай предложил отдать оккупированные украинские области России, чтобы закончить войну – The Wall Street Journal

Специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэй во время турне по странам Европы, которое состоялось в мае, оставил им четкое послание от Пекина. В КНР считают, что союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать немедленного прекращения огня, оставив России те части Украины, которые она сейчас занимает.

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Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на слова западных чиновников, знакомых с переговорами в столицах разных стран континента. Хуэй призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону и сказал, что они должны действовать быстро, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной до его распространения.

В материале отметили, что собеседники издания поставили под сомнение способность Китая выступать в качестве честного посредника в любых переговорах, учитывая, насколько тесно он связан с Москвой. Чиновники заявили, что не считают возможным достижение мира до тех пор, пока российские войска не будут выведены из Украины.

Один из дипломатов, который разговаривал с Ли, отметил: "Мы объяснили, что замораживание конфликта не отвечает интересам международного сообщества, пока не будут выведены российские войска".

Другой дипломат предположил, что вероятно, таким образом Китай проверяет единство Запада и пытается проявить инициативу.

Главные интересы Пекина, как подчеркнули в материале, заключаются в том, чтобы Россия не проиграла войну и чтобы Москва воздержалась от применения ядерного оружия.

Напомним: во время визита Ли в Польшу стороны обменялись мнениями по политическому урегулированию "кризиса в Украине". Спецпредставитель Китая заявил, что эскалация и затягивание украинского кризиса не в интересах всех сторон, и Пекин надеется, что война "утихнет как можно скорее и можно будет возобновить мирные переговоры".

В Польше заявили, что готовы работать вместе с Китаем для достижения существенного прогресса в польско-китайских отношениях. Польская сторона высоко оценивает конструктивную роль Китая в международных делах в качестве постоянного члена Совета Безопасности и ожидает, что Китай продолжит играть позитивную роль в украинском вопросе, чтобы способствовать скорейшему ослаблению нынешней напряженности и реализации мира.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– специальный представитель Китая Ли Хуэй, который совершил турне по странам Европы с целью углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования кризиса в Украине, имеет тесные связи с государством-террористом РФ, поскольку долгие годы работал в Москве. Также дипломат получал российские награды и личную благодарность от диктатора Владимира Путина;

– Китай обратился в иностранные посольства и международные организации, расположенные в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для так называемой "политической пропаганды". В частности, речь шла об украинской символике на постройках.

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