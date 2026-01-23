В Кремле после встречи Путина с делегацией США заявили, что Россия продолжит достигать целей военным путем

В Кремле назвали "исключительно содержательными" и "предельно откровенными" переговоры российского диктатора Владимира Путина с представителями президента США Дональда Трампа. По их итогам Москва заявила, что якобы заинтересована в "урегулировании кризиса политико-дипломатическим путем", но намерена "достигать своих целей" военными методами.

Такое заявление после встречи в Кремле сделал помощник Путина Юрий Ушаков. Из его заявлений также следует, что представители Трампа приехали в Москву, в частности, чтобы "отчитаться" перед диктатором о переговорах между США и Украиной.

Что заявили в Кремле

Ночью 23 января в Москве состоялась встреча Путина с американской делегацией в составе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума. Переговорами с американцами в Кремле, судя по итоговым заявлениям, остались довольны – либо же попытались создать такое впечатление.

Так, Ушаков назвал продолжавшиеся более 3 часов переговоры "исключительно содержательными" и "предельно откровенными".

Он заявил, что "без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит" и что с кремлевскими аппетитами якобы полностью согласились американцы.

При этом Ушаков сразу же перечеркнул вероятность того, что во время этих переговоров был достигнут хотя бы малейший прогресс. РФ не только не согласилась на какие-либо уступки, но и намерена продолжать захватывать территорию Украины. Развязанную Россией полномасштабную войну он, как заведено в Кремле, именовал "украинским кризисом" – то ли для того, чтобы показать, что РФ находится "над схваткой" и наравне со США делит мир, либо для того, чтобы приуменьшить масштабы большой войны, в которой "вторая армия мира" оказалась неспособна победить.

"Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой", — заявил Ушаков.

При этом помощник российского диктатора также попытался создать впечатление, что американцы приехали в Москву, чтобы отчитаться перед Путиным. По словам Ушакова, гости из США "из первых рук поделились своими впечатлениями и свежими оценками" встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась несколькими часами ранее, 22 января, в швейцарском Давосе.

Кроме войны России против Украины в ходе встречи, как выразился Ушаков, "была акцентирована" готовность Москвы направить в бюджет созданного Трампом Совета мира миллиард долларов из замороженных в США российских активов.

"Остальные же средства из наших замороженных США резервов можно было направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе", — заявил он.

В Институте изучения войны эту "инициативу" уже объяснили попытками Кремля вернуть потерянное из-за нарушения ключевых принципов международного права, помочь собственной экономике и укрепить контроль РФ над временно оккупированными территориями Украины.

Также, судя по заявлениям Ушакова, в ходе встречи Путин взялся рассуждать о претензиях США на входящую в состав Дании Гренландию.

Ранее OBOZ.UA писал, что Уиткофф провел с Путиным многочасовую встречу в Кремле. Перед ней в Давосе состоялась встреча Зеленского и Трампа, после которой президент США заявил, что его визави готов пойти на компромисс и подписать мирное соглашение.

Тем временем Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу в Эмиратах, которая должна состояться уже в понедельник, 23 января. Правда, по мнению украинского президента, на компромиссы придется идти государству-агрессору.

Реальность же такова, что, исходя из публичных заявлений всех причастных к переговорам сторон, ключевые вопросы, включая так называемый "территориальный", остаются нерешенными – как бы высоко в окружении Трампа не оценивали его "миротворческие усилия" и степень готовности потенциального соглашения.

