Информация о планах России восстановить сферы влияния бывшего СССР не соответствует действительности. К тому же РФ не планирует захватить всю территорию Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что утверждения о территориальных претензиях России не отражают позицию российской стороны.

В Кремле также категорически отвергли публикацию агентства Reuters, в которой говорилось о якобы посягательстве России на всю территорию Украины. Такую информацию пресс-секретарь российского главаря назвал "ошибочными соображениями".

"Насколько они достоверны, это первое. Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения по этому поводу, но даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуации, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности", – заявил Песков.

Кроме того, он сообщил, что Дмитриев по возвращении из США доложит президенту России Владимиру Путину об итогах переговоров, которые состоялись в Майами. Отчет представят после его прибытия в Москву.

Ранее похожим заявлением отметилась директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Комментируя сообщение журналистки Reuters, чиновница заявила, что Россия не заинтересована в расширении войны до прямого противостояния с Североатлантическим Альянсом. Информация о нападении России на страны НАТО является ложью и пропагандой, ведь страна-агрессор не может одолеть Украину.

Напомним, 20 и 21 декабря представители Соединенных Штатов и Российской Федерации проводили переговоры в Майами (штат Флорида) по плану окончания войны в Украине.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф утверждает, что РФ "по-прежнему полностью привержена достижению мира".

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия сократила сроки подготовки к возможным боевым действиям против других стран. В течение ближайших лет прямая российская агрессия угрожает странам Балтии. В базовом плане Россия должна была быть готова к началу активных действий в 2030 году. Однако намерения пересмотрели и сейчас сроки сокращены до 2027 года.

